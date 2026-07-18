Nonostante le inevitabili partenze che caratterizzano ogni sessione di mercato, la bussola del Sambiase non perde mai il nord. In vista del prossimo campionato di Serie D (girone I), la società giallorossa sta seguendo una linea guida tanto chiara quanto ambiziosa: la continuità.

La rosa viene puntellata mantenendo intatta la propria spina dorsale. A dimostrazione di ciò, la dirigenza ha ufficializzato altri due rinnovi di vitale importanza, che blindano il presente e il futuro della squadra: l'attaccante Valentin Haberkon e il centrocampista Diogo.

Haberkon: la certezza del gol

La conferma del centravanti argentino non è mai stata davvero in discussione: una pura formalità per chi, a suon di gol pesanti, si è laureato capocannoniere della squadra nella passata stagione.

Haberkon sarà ancora il punto di riferimento al centro dell'attacco del Sambiase. I tifosi giallorossi potranno godersi per un altro anno le sue caratteristiche chiave: presenza costante all'interno dell'area di rigore. Fiuto del gol innato, con la capacità di farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto (come dimenticare la splendida rovesciata sul campo dell'Acireale).

Diogo: la sorpresa diventata una certezza

Se quella di Haberkon era una conferma attesa, quella di Diogo rappresenta la blindatura di un vero e proprio patrimonio calcistico. Arrivato lo scorso anno alla sua prima esperienza in Serie D, il giovane centrocampista ha superato ogni aspettativa, trasformandosi in una delle più liete sorprese del campionato.

Diogo ha conquistato l'ambiente grazie a un mix raro di caratteristiche: tranquillità nella gestione dei tempi di gioco a centrocampo e qualità palla al piede per far ripartire l'azione. Mister Lio potrà fare ancora totale affidamento sul suo numero 42, un tassello fondamentale per lo scacchiere tattico giallorosso.

Un Sambiase sempre più solido

Con questi due innesti, il mosaico del Sambiase si consolida ulteriormente. La società sta dimostrando di voler affrontare il girone I di Serie D con le idee chiarissime: nessun ridimensionamento di fronte agli addii eccellenti, ma un rilancio basato sulla forza del gruppo e sulla solidità delle proprie certezze. Il messaggio alle avversarie è lanciato.