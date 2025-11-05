Ammende e squalifiche sia per bizantini che giallorossi dopo l’ottava giornata di Eccellenza. Punizioni anche per Reggioravagnese, Palmese e Sporting Polistena

Mano pesante del giudice sportivo dopo l’ottava giornata dei campionati regionali di Eccellenza e Promozione. I provvedimenti più severi riguardano la Rossanese, punita con 1.000 euro di ammenda e una gara da disputare a porte chiuse dopo i gravi episodi verificatisi domenica scorsa allo stadio «Rizzo» durante la gara con il Trebisacce. Nel corso del secondo tempo, infatti, alcune pietre erano state lanciate nel settore ospiti occupato dai tifosi avversari, ferendo una donna.

Sanzione anche per il Trebisacce Calcio, multato con 500 euro, e per la Reggio Ravagnese 1960, con 450 euro di ammenda. Tra i dirigenti, Domenico Rugiano del Trebisacce è stato inibito fino al 12 novembre. Sul fronte dei calciatori, Etuss Godfrey (Rossanese) e Emanuele Collura (Palmese) sono stati fermati per una gara.

Nel campionato di Promozione, provvedimenti distribuiti su più società. Multa da 450 euro per lo Sporting Polistena, 400 euro per il Val Gallico e 100 euro per il Bisignano. Pesante inibizione fino al 31 dicembre 2025 per Biagio Italiano (Deliese), mentre Pasquale Trentinella della stessa società è stato squalificato per tre giornate. Due turni di stop per Domenico Olmo (Cassano Sybaris) e per Jorge Ocampo (Sporting Polistena).

Un quadro disciplinare che riflette una giornata ricca di tensioni e che conferma la linea di rigore del giudice sportivo, pronto a intervenire duramente contro ogni episodio di violenza o comportamento antisportivo.