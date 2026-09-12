Rossoblù di Leandro Greco sotto nel primo tempo per il gol di Meola, nella ripresa la reazione e il rigore assegnato dal Var
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Savoia e Crotone chiudono sull’1-1 la sfida della quarta giornata del campionato di Serie C. Per la formazione di Leandro Greco arriva così il secondo pareggio consecutivo, dopo quello maturato nel turno precedente.
Il Savoia passa in vantaggio al 24’ con Francesco Meola, bravo a trovare l’angolino basso alla destra del portiere con un sinistro dalla parte sinistra dell’area. Il Crotone prova a reagire e costruisce diverse occasioni, ma nel primo tempo non riesce a trovare la via del gol. Tra i più pericolosi Kevin Barcella, autore di un paio di conclusioni impegnative, e Antonino Musso.
Nella ripresa Greco prova a cambiare l’inerzia della partita anche attraverso le sostituzioni, inserendo Enrico Brignola e Cristian Andreoni. Il Crotone continua a spingere alla ricerca del pareggio, che arriva all’85’: dopo un intervento in area ai danni di Filippo Grosso, il direttore di gara assegna il calcio di rigore al termine della verifica VAR. Dal dischetto Marco Zunno non sbaglia e firma l’1-1.
Nel finale i rossoblù hanno anche l’opportunità di completare la rimonta. All’87’ Mattia Tordini, entrato nella ripresa, colpisce il palo con una conclusione di destro da posizione decentrata. Nei minuti di recupero entrambe le squadre cercano il guizzo decisivo, ma il risultato non cambia. Finisce 1-1.