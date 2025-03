Domenico Scarcelli, 10 anni di San Giovanni in Fiore, giovane scacchista dell’Associazione Scacchistica Corigliano Rossano si qualifica (per la seconda volta) ai Campionati Nazionali di Scacchi, categoria Under 10, previsti a Terrasini nel Palermitano dal 28 giugno al 5 luglio prossimo.

Frequenta la quarta elementare al modulo della Dante Alighieri e gioca a calcio nel settore giovanile delle Stelle Azzurre. Una passione per gli scacchi nata durante il Covid quando aveva quattro anni e il papà Luigi si è trovato a dover scegliere tra la playstation e gli scacchi: «Ed ho provato con gli scacchi», ci racconta sorridendo e ricordando che è una delle mie «grandi passsioni»,

Il baby prodigio degli scacchi domenica ha sbaragliato la concorrenza conquistando 5 vittorie su 5 partite giocate il Torneo giovanile di Crotone con bambini proventi da gran parte della Calabria. Un torneo diretto dall’arbitro Davide Nudo e dal collaboratore arbitro Giovanni Colaprista. Un Torneo che aveva già vinto lo stesso torneo nella categoria Under 8. Il giovanissimo scacchista sangiovannese, che ha vinto davanti a Francesco Ventrice e Nikita Kulak, può contare nel suo palmares anche una partecipazione nell’ottobre scorso ai Campionati Nazionali a squadre con l’Asd Corigliano Rossano.

Dalle partite a scacchi al Parco Comunale quando il Covid vietava i rapporti umani agli inviti ai tornei dei Licei di San Giovanni in Fiore da parte della dirigente Angela Audia e del professore Luigi Gallo, ma anche vittorie in tornei online importanti, con la passione che cresce giorno dopo giorno.