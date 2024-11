Ecco la nota apparsa poco fa sul sito e sui social del club viola per il divorzio tra l'allenatore calabrese ex Napoli e la società toscana guidata dall'americano di Calabria

Gennaro Gattuso non sarà l'allentore della Fiorentina per la stagione 2021/22. Dopo le indiscrezioni delle scorse ore, adesso c'è anche l'ufficialità del club. La società toscana, guidata dal presidente calabro-americano Rocco Commisso, ha infatti diffuso un comunicato ufficiale con il quale interrompe dopo poco più di tre settimane (23 giorni per la precisione) il rapporto con l'allenatore nato a Corigliano ed ex tecnico del Napoli. Volendo parafrasare la canzone "Se telefondando" di Mina: «Un amore appena nato è già finito»

Il comunicato

«CF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi - si legge nella nota della società toscana - e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano»