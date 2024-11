Dopo la vittoria (la prima del 2021) contro il Benevento, il Crotone sarà impegnato questa sera alle 20:45 al “Franchi” contro i padroni di casa della Fiorentina. Gli squali, ultimi in classifica, non possono concedersi passi falsi e contro i viola, anche un punto potrebbe essere un risultato positivo in chiave classifica: «Se vogliamo rimanere attaccati alle formazioni che ci stanno davanti, dobbiamo fare punti a tutti i costi – ha detto in conferenza stampa l’allenatore del Crotone, Giovanni Stroppa - la Fiorentina nonostante stia attraversando un periodo difficile è una squadra che può contate su ottime individualità e su un organico importante che meriterebbe un posto di medio-alta classifica».

Le scelte di Stroppa

Nel suo 3-5-1, mister Stroppa dovrebbe riconfermare in difesa il trio formato da Djidji, Golemic e Magallan. Sugli esterni di centrocampo Pedro Pereira da una parte e Reca dall’altra, mentre in attacco spazio a Simy e Messias: «Riviere ha un affaticamento e in attacco avrò scelte obbligate – afferma Stroppa - Benali e Marrone, invece, sono disponibili e li valuterò. Doppiamo tornare da Firenze con un risultato positivo, in questa stagione spesso abbiamo recriminato buone prestazioni ma senza raccogliere nulla, la vittoria con il Benevento deve darci ancora maggiore consapevolezza».

Le scelte di Prandelli

Il 3-4-2-1 è il modulo che dovrebbe schierare Cesare Prandelli. In difesa si va verso la conferma del trio Milenkovic-Pezzella-Igor. Sulla linea di centrocampo a destra si dovrebbe si prospetta il ritorno dal primo minuto di Caceres al posto di Venuti, mentre Biraghi è confermato sulla sinistra. I maggiori dubbi di Prandelli sono a centrocampo: l’unico sicuro del posto è Amrabat. Con lui si va verso la conferma dal primo minuto di Castrovilli e di uno tra Borja Valero e Pulgar. Nel reparto offensivo, il favorito ad agire dietro all’unica punta Vlahovic è Bonaventura.

I precedenti

Le due squadre si sono incontrate nel massimo campionato 4 volte, con 2 successi per i viola, 1 per gli squali ed un pari. Nell’ultima occasione, nella stagione 2017/18 la Fiorentina vinse 2-0 grazie ai gol di Chiesa e Simeone.

L'arbitro

Ad arbitrare l’incontro sarà Piccinini della sezione di Forlì

Le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Igor; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic. All. Prandelli

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Djidji, Golemic; Pereira, Eduardo, Zanellato, Vulic, Reca; Simy, Messias. All. Stroppa