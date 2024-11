L'allenatore dei pitagorici in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Benevento

Walter Zenga non sottovaluta il Benevento. I rossoblù affrontano le avversarie senza guardare i punti in classifica: “Abbiamo preparato la partita come tutte le altre, con il massimo rispetto verso il nostro avversario, senza guardare la classifica. E' una partita importante, perché potrebbe essere il tassello in più verso la salvezza”.