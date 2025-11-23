Nella nona giornata del torneto, i padroni di casa dominano dall’inizio alla fine, mentre i reggini colpiscono un palo e falliscono più volte il gol del riaggancio
La Cadi Antincendi Futura incappa in una battuta d’arresto nella nona giornata del campionato di Serie A2 Élite di calcio a 5. A Campobasso, la Laborvetro CNL Cus Molise supera con un netto 6-1 i reggini, che non riescono a dare continuità all’impresa centrata appena otto giorni prima. Per il Cus arriva il primo successo stagionale, frutto di una prova di grande intensità e della volontà di risalire una classifica ritenuta “bugiarda”.
La Cadi Antincendi Futura parte con Parisi tra i pali, Falcone, il capitano Cividini, Pizetta e Honorio. Il Cus Molise risponde con Vinicius portiere, poi Joaosinho, Soto, Ferroni e Di Liso.
La cronaca del match
L’avvio è tutto di marca molisana. Dopo appena due minuti Joaosinho Teresa sblocca la gara con una conclusione precisa, per poi firmare anche il raddoppio in contropiede poco dopo. Mister Martino corre ai ripari inserendo Kadu, mentre Parisi tiene a galla i suoi con un intervento decisivo su Ferroni.
I reggini provano subito il powerplay, già nella prima frazione. La mossa porta i suoi frutti: dopo un tentativo di Kadu su assist di Scopelliti, è Falcone ad accorciare le distanze in mischia. La Cadi Antincendi resta in forcing ma a 38 secondi dalla sirena subisce il 3-1 di Ferroni, bravo a sfruttare un lungo lancio di Vinicius nel momento migliore degli ospiti. In chiusura di tempo Cus vicino al poker con Vinicius e Soto che sfiorano il bersaglio da lontano.
Nella ripresa la Cadi insiste con il powerplay, con Scopelliti come giocatore aggiunto. Cividini ci prova due volte, ma senza precisione. La legge del powerplay, però, è spietata: Federico Palmegiani infila il 4-1 da porta a porta.
La Cadi Antincendi non è fortunata: Honorio sfiora due volte il gol del possibile riaggancio, a distanza di pochi secondi. Pizetta va vicino alla rete, poi Kadu colpisce un palo che sa di occasione fallita. Sul ribaltamento, Vinicius trova ancora Ferroni, che firma il 5-1.
Il Cus continua a colpire in ripartenza: nel finale Carlo De Nisco completa il tabellino con il 6-1 dopo un’azione personale ben costruita.
Per la Cadi Antincendi Futura sarà subito tempo di rialzare la testa: venerdì 28 novembre arriverà il derby al PalaAttinà contro il Soverato, in una sfida che può diventare decisiva per ritrovare morale e punti.