Si ferma la corsa della Cadi Antincendi Futura nel campionato di Serie A2 Elite di calcio a 5. Dopo cinque vittorie consecutive, la formazione calabrese cade in trasferta sul campo della capolista Benevento, cedendo per 4-0.

Vittoria di forza per i padroni di casa che centrano il successo numero sedici stagionale e raggiungono il cinquantesimo punto in classifica. Serata difficile per la Cadi Antincendi Futura, apparsa meno brillante rispetto alle ultime uscite che avevano proiettato la squadra al terzo posto.

Il match si è aperto con la rete di Rafinha al quinto minuto, frutto di un tunnel spettacolare sull’avversario. Nonostante alcune occasioni create da Pizetta, Pedro Mendes e Kadu, la Cadi non è riuscita a trovare la rete. Nel secondo tempo, Marco Rosato ha segnato il 2-0 con un gol da cineteca su calcio d’angolo, seguito dal 3-0 di Salas approfittando di un errore ospite. La chiusura sul 4-0 è arrivata su rigore trasformato da Caruso.

I quintetti iniziali vedevano Montefalcone in porta per il Benevento, con Renoldi, Caruso, Abdala e Rafinha, mentre la Cadi Antincendi Futura schierava Erisi, Pizetta, Scopelliti, Honorio e la novità Pedro Mendes.

Nonostante la sconfitta, la squadra calabrese tenterà di riprendere la corsa playoff già venerdì prossimo alle 19.30 contro il Cnl Cus Molise.