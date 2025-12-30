Il campionato di Serie B ha salutato il 2025 con la diciottesima giornata, rimescolando le carte sia ai vertici che in zona play off, dove c'è anche un Catanzaro che continua a volare (quinta vittoria consecutiva). Di questo se ne è parlato a 11 in Campo, format di LaC TV e condotto da Maurizio Insardà, in onda ogni lunedì.

Parla Bisoli

Ospite della puntata è stato Pierpaolo Bisoli, con quest'ultimo che ha iniziato con un'analisi sul campionato cadetto: «Diciamo che è un campionato avvincente e che, già alla fine del girone di andata, si è spaccato in due con 8-9 squadre che lotteranno per i play off mentre le altre per i play out e per non retrocedere. Nel complesso penso che il livello, rispetto agli ultimi anni, si è leggermente abbassato. Le prime tre a mio avviso sono irraggiungibili e hanno un potenziale davvero forte e con giocatori che possono decidere la partita in qualsiasi momento. Il Frosinone ha costruito una squadra con giovani interessanti e sta disputando un campionato sopra le righe».

Un pensiero sul Catanzaro: «Gioca molto bene e ha superato il momento di difficoltà, inoltre l'ambiente è compatto e ha raccolto i frutti di inizio stagione. Non credo però che possa raggiungere le prime tre».