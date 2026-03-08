Toscani avanti con Elia e Nasti nel primo tempo, poi la reazione giallorossa nella ripresa. Pittarello firma una doppietta e Cassandro completa il sorpasso

Rimonta spettacolare del Catanzaro che allo stadio Ceravolo supera l’Empoli 3-2 nella 29esima giornata del campionato di Serie B. I giallorossi, sotto di due reti dopo appena un quarto d’ora, ribaltano la partita nella ripresa trascinati dalla doppietta di Pittarello e dal sigillo decisivo di Cassandro.

L’avvio di gara è tutto di marca toscana. Dopo appena un minuto gli ospiti trovano il vantaggio: Curto recupera palla sulla trequarti e crossa in area, dove Elia si avventa sul pallone e con un destro al volo batte Pigliacelli per lo 0-1. Il Catanzaro prova a reagire con Pittarello e Liberali, ma l’Empoli colpisce ancora al 15’: errore in costruzione dei padroni di casa, Magnino parte in contropiede e serve Nasti che insacca il raddoppio.

Il doppio svantaggio stordisce i giallorossi che faticano a riorganizzarsi. L’Empoli sfiora anche il terzo gol con Saporiti, mentre il Catanzaro prova a riaprire la partita con Iemmello e Pittarello, ma Fulignati controlla senza troppi problemi. Il primo tempo si chiude così sullo 0-2 per i toscani.

Nella ripresa cambia completamente l’inerzia della gara. Il Catanzaro rientra in campo con maggiore aggressività e alza il baricentro mettendo sotto pressione la difesa empolese. Dopo alcune occasioni iniziali, al 56’ arriva il gol che riaccende la partita: Liberali crossa dalla sinistra e Pittarello si fa trovare pronto in area firmando l’1-2.

I giallorossi prendono fiducia e continuano ad attaccare. Al 63’ arriva il pareggio: Iemmello inventa un filtrante perfetto per Pittarello che si gira e con un diagonale mancino supera Fulignati per il 2-2. Il Ceravolo si infiamma e spinge la squadra di Aquilani alla rimonta completa.

Il sorpasso arriva al 73’. Ancora protagonista Pittarello che, dopo una mischia in area, riesce a servire Cassandro: il difensore calcia a botta sicura e batte Fulignati firmando il 3-2 che completa la rimonta.

Nel finale il Catanzaro gestisce il vantaggio facendo girare il pallone e difendendo con ordine fino al triplice fischio. Al Ceravolo è festa grande per i giallorossi, protagonisti di una rimonta che vale tre punti pesantissimi e che manda in visibilio il pubblico di casa.