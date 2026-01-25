Un primo tempo opaco e una ripresa combattuta ma sterile: i giallorossi sfiorano la rete con Cisse, Pittarello e Brighenti, ma la Doris resiste grazie a Martinelli e il match termina senza reti

Un Catanzaro non brillantissimo, soprattutto nel primo tempo, in cui non arriva alcuna conclusione in porta, esce dal Ceravolo con uno 0-0 nella ventunesima giornata del campionato di Serie B. Nella ripresa qualche brivido in più, ma non arriva nessuna marcatura. Il Catanzaro perde qualche posizione in classifica e con 32 punti va occupare l’ottava casella della graduatoria, che comunque vuol dire playoff.

Al minuto 12 la prima occasione pericolosa è degli ospiti. Sugli sviluppi di un corner, Henderson mette il pallone in mezzo e Abildgaard colpisce di testa, ma Pigliacelli è attento e respinge. Sulla ribattuta interviene Viti che prova a gonfiare la rete, sempre di testa, ma l’estremo difensore giallorosso blocca ancora.

Al 24’, Cisse, sulla sinistra, fa il diavolo a quattro e tenta un cross in mezzo, ma non ci sono compagni pronti alla deviazione. Dopo un avvio difficile, le Aquile si riprendono e iniziano a macinare gioco, ma alla mezz’ora il risultato resta sullo 0-0. Un primo tempo non proprio spettacolare si chiude quindi senza tiri in porta per i giallorossi.

Secondo tempo

La ripresa inizia bene per il Catanzaro: dopo due minuti Pittarello va vicino al gol. Su cross di Petriccione dalla trequarti, l’attaccante colpisce di testa ma Martinelli, reattivo, respinge. La palla resta lì, ma Pittarello non riesce a dare forza alla conclusione e l’azione sfuma.

Il Catanzaro ci prova ancora al 53’. Cisse riceve palla al limite dell’area, controlla, si gira e conclude in maniera perfetta, ma il tiro centra l’incrocio dei pali per pochissimo.

Liberali, subentrato a Iemmello, entra bene in partita e crea un paio di occasioni. La più pericolosa arriva al 70’: sulla destra dribbla bene, entra in area e calcia, ma Martinelli, ben posizionato, respinge.

La Sampdoria risponde al 73’ con Brunori di testa sugli sviluppi di un corner, ma Pigliacelli si distende e para in qualche modo.

Nel primo dei cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro, il Catanzaro sfiora ancora la rete con Brighenti, che su cross teso di Cisse dalla bandierina di sinistra colpisce di testa, ma non inquadra la porta per pochissimo. Questa resta l’ultima emozione di Catanzaro-Sampdoria, che termina 0-0.