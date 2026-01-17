Fischio d’inizio alle ore 15 per una sfida che mette in palio punti pesanti in chiave alta classifica
Venezia e Catanzaro si affrontano questo pomeriggio allo stadio Penzo nella gara valida per la 20ª giornata del campionato di Serie B. Fischio d’inizio alle ore 15 per una sfida che mette in palio punti pesanti in chiave alta classifica. I lagunari cercano continuità davanti al proprio pubblico, mentre la compagine calabrese, dopo la sconfitta beffarda di Frosinone, punta a dare seguito al buon rendimento.
13:04
Venezia-Catanzaro: le formazioni ufficiali
VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Korac, Svoboda, Sverko; Hainaut, Perez, Busio, Doumbia, Sagrado; Yeboah, Adorante. Allenatore: Giovanni Stroppa.
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Rispoli, D’Alessandro; Iemmello, Cisse; Pittarello. Allenatore: Alberto Aquilani.