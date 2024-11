Ventisette gol e spettacolo, ma anche problemi Var e ritardi, l'ultimo turno (l'ottavo) del campionato di Serie B non delude nemmeno questa volta e regala sorprese e conferme (anche negative). Ora nel prossimo fine settimana la sosta per le nazionali con il campionato che ripartirà tra quindici giorni. In testa alla classifica riprende la corsa il Pisa di Pippo Inzaghi che batte il Cesena (3-1) all'Arena Garibaldi, dopo la sconfitta di sette giorni prima con la Juve Stabia. La vittoria dei neroazzurri toscani è stata decisa già nei primi 45' con le reti di Lind e Canestrelli, ad inizio ripresa l'autorete di Donnarumma ha chiuso la contesa. A nulla è servito il gol bianconero di Prestia. Dietro la squadra toscana, a tre punti di distanza, troviamo lo Spezia che regola la pratica Reggiana con una rete del 2005 Francesco Pio Esposito al 35' della prima frazione.

A tenere la scia delle prime due in classifica, un Sassuolo spettacolare che segna sei gol a un Cittadella sempre più crisi e festeggia l'esordio in campionato del calabrese Berardi dopo il grave infortuno della passata stagione e un mercato estivo che lo dava come sicuro parte per una grande squadra di Serie A. Dopo un primo tempo chiuso sul risultato di parità (1-1) con il vantaggio emiliano al minuto 4 di Mulattieri e il pareggio vento di Vita al 17', nella ripresa la squadra di Fabio Grosso travolge gli avversari con una goleada. Raddoppia Volpato, al quale seguono i gol di Thorstvedt, autore di una doppietta, Pierini e Lauriente. Al minuto 74 c'è spazio per il ritorno di Domenico Berardi condito anche da un assist. Un ritorno in campo dopo sette mesi dall'infortunio al tendine d'Achille rimediato lo scorso 3 marzo in Serie A nella gara contro l'Hellas Verona.

Al quarto posto della classifica, prima della seconda sosta della cadetteria, troviamo la sorpresa Juve Stabia (1-2) che espugna nell'anticipo del Ferraris contro la Sampdoria e inguaia sempre i blucerchiati di Sottil. In svantaggio per colpa del "solito" gol di Coda le Vespe riescono a ribaltare nella ripresa la sfida con una splendida doppietta di Adorante. Finisce in parità l'inedito derby lombardo tra Mantova e Brescia (1-1), con le Rondinelle che non riesco ad accorciare in classifica. Succede tutto nella ripresa al vantaggio bresciano di Borrelli risponde Debenedetti per i mantovani.

Cosenza, ritardi per il Var... e un black out di gioco che costa la sconfitta

Sconfitta pesante per il Cosenza di Alvini contro il Sudtirol (0-2) in un Marulla che ha ricordato ancora una volta Denis Bergamini. In una gara segnata dai problemi di comunicazione con la sala-Var i rossoblù disputano la peggiore gara stagionale e soccombono contro un avversario che ha disputato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica per l'espulsione di Kuric al 48'.

Sotto nel punteggio per la rete di Rover al 7', i calabresi non riescono a trovare il pareggio e subiscono il raddoppio bolzanino al 75' del francese Zedadka. Finisce tra i fischi del Marulla con Alvini che in sala-stampa butta acqua sul fuoco derubricando la sconfitta come un semplice «incidente di percorso». Il Cosenza ancora ultimo santifica la sosta e spera in notizie positive dal ricorso alla penalizzazione di 4 punti che dovrebbe arrivare in questa settimana.

Catanzaro, un punto e tante polemiche con il Modena

La rabbia del Catanzaro scoppia nel finale del match casalingo contro il Modena per un rigore non concesso per un contatto su Pittarello, un minuto dopo il pari definitivo di La Mantia. Un episodio che ha mandato su tutte le fuori la società giallorossa ed è stato rimarcato in conferenza stampa dal tecnico Fabio Caserta insieme al giudizio sulla sua squadra: «Non abbiamo giocato bene».

Un pareggio che non cambia di molto la classifica della squadra calabrese che resta invischiata nella zona calda. Al vantaggio di Situm al 25' i canarini rispondono con il pari di Abiuso al 34' e il vantaggio di Idrissi al 56'. Il forcing dei giallorossi sospinti da tutto il Ceravolo da i suoi frutti sui titoli di coda del match con il gol decisivo dell'ex attaccante della Feralpisalò.

Non va oltre il pareggio la Cremonese contro il Bari (1-1) allo Zini e spreca una buona occasione per accorciare il gap in classifica. Sotto di una rete per il vantaggio pugliese di Lasagna (27'), i grigiorossi pareggiano con Sernicola (70') ma non riescono a trovare il gol da tre punti. Sconfitta pesante per il Palermo alla Favorita, i rosanero si fanno battere dalla Salernitana e interrompe una mini-striscia positiva. In una partita ricca di emozioni e con ben 7 cartellini gialli, a spuntarla sono i campani grazie a un gol al 21esimo del primo tempo dell'ex Juve Andrés Tello. Con questi tre punti, i campani raggiungono in classifica proprio i rosanero a quota 11.

Sempre più in crisi e con la panchina di Vivarini che scricchiola sempre di più (la sosta può portare all'esonero ndc), il Frosinone perde ancora, questa volta in casa con la Carrarese (0-1), e resta al penultimo posto della calssifica, un punto davanti al Cosenza. I ciociari sbagliano dagli undici metri con Partipilo al 60' e subiscono la rete che vale la nuova sconfitta per la rete di Cicconi quattro minuti più tardi. Un gol che vale la quarta sconfitta stagionale e una classifica da far paura per una squadra data tra le favorite per la promozione in Serie A.

Ottavo turno

Sampdoria-Juve Stabia 1-2

Spezia-Reggiana 1-0

Sassuolo-Cittadella 6-1

Pisa-Cesena 3-1

Frosinone-Carrarese 0-1

Palermo-Salernitana 0-1

Mantova-Brescia 1-1

Cremonese-Bari 1-1

Cosenza-Sudtirol 0-2

Catanzaro-Modena 2-2

Classifica

Pisa 19

Spezia 16

Sassuolo 15

Juve Stabia 14

Brescia 13

Sudtirol 12

Cremonese 11

Cesena 11

Palermo 11

Salernitana 11

Mantova 11

Bari 10

Modena 9

Reggiana 9

Catanzaro 8

Carrarese 7

Cittadella 7

Frosinone 6

Cosenza 5

Prossimo turno



Bari-Catanzaro (venerdì 18 ottobre 20.30)

Cittadella-Cosenza (sabato ore 15)

Modena-Palermo (sabato ore 15)

Salernitana-Spezia (sabato ore 15)

Sudtirol-Pisa (sabato ore 15)

Brescia-Sassuolo (sabato ore 17.15)

Carrarese-Mantova (domenica ore 15)

Juve Stabia-Cremonese (domenica ore 15)

Reggiana-Frosinone (domenica ore 15)

Cesena-Sampdoria (domenica ore 17.15)