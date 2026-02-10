Il turno infrasettimanale della 26esima giornata del campionato di Serie C vede questa sera impegnate le due squadre calabresi, Cosenza e Crotone, entrambe a quota 40 punti, al quinto posto nel girone C guidato dal Benevento a 57 punti, seguito da Catania, Salernitana e Casertana. Il fischio d’inizio dei match è fissato alle 20.30: il Cosenza ospita il Siracusa allo stadio Marulla, mentre il Crotone farà visita alla Casertana allo stadio Alberto Pinto di Caserta.

Dopo la pesante sconfitta subita a Giugliano, il Cosenza torna subito in campo con l’obiettivo di tornare alla vittoria, fondamentale per la classifica e per dimenticare l’inizio difficile del 2026. Mister Buscè dovrà fare a meno dello squalificato D’Orazio e dei lungodegenti Mazzocchi, Cimino, Kourfalidis, Arioli e Ferrara.

La probabile formazione rossoblù prevede il classico modulo a tre dietro, con Vettorel tra i pali e la difesa composta da Moretti, Dametto e Caporale. Sulle fasce confermati Ciotti a destra e Cannavò a sinistra. A centrocampo sicuro Langella, mentre per il resto della linea mediana sono in ballottaggio Garritano, Palmieri, Ba, Contiliano e Florenzi. In avanti Achour ed Emmausso, con Baez pronto a subentrare.

Crotone verso Caserta

Il Crotone affronta la Casertana in una partita che affonda le radici nella storia della Serie C italiana. Il primo confronto risale al 1950, concluso 4-1 per i pitagorici, mentre l’ultimo incrocio in campionato è del 1979 con un pareggio 2-2. Negli ultimi tre campionati, i risultati tra le due squadre sono stati alterni: nel 2023-2024 il Crotone vinse entrambe le sfide, mentre nel 2024-2025 la Casertana ribaltò i risultati. In questa stagione, l’andata allo Scida ha visto trionfare la squadra campana per 1-0. Quattro vittorie consecutive hanno restituito fiducia al Crotone, ma mister Longo invita i suoi a non vivere di rendita: «Mi aspetto una gara difficile – ha detto il tecnico nella consueta conferenza stampa pre match –, con un avversario ostico. Sarà necessario fare attenzione ai diversi momenti del match, non ai risvolti di classifica».