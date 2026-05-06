Si ferma al secondo turno dei gironi playoff il cammino del Crotone. Allo stadio “Pinto” finisce 1-1 contro la Casertana e, in virtù del miglior piazzamento in classifica conquistato dai campani al termine della regular season, a qualificarsi è la formazione rossoblù di casa. Per il Crotone resta così l’amarezza di un’eliminazione maturata dopo una gara giocata a lungo in vantaggio.

La squadra calabrese era passata avanti già all’8’ con Maggio, favorito da una deviazione di Rocchi che ha spiazzato De Lucia. Un avvio deciso quello del Crotone, vicino anche al raddoppio pochi minuti più tardi con Novella, fermato dal palo.

Nel primo tempo il Crotone ha controllato con ordine il tentativo di reazione della Casertana, affidandosi alle ripartenze e alla solidità difensiva. Merelli si è opposto alle conclusioni di Butic e Toscano, consentendo ai rossoblù di chiudere avanti all’intervallo.

Nella ripresa la Casertana ha alzato progressivamente il baricentro, aumentando la pressione offensiva. Il Crotone ha provato a gestire il vantaggio abbassando i ritmi della gara, ma al 77’ è arrivato il pareggio: sponda di testa di Vano e tocco ravvicinato di Rocchi per l’1-1, rete confermata dopo un controllo Var.

Nel finale il Crotone ha tentato l’assalto alla ricerca del nuovo vantaggio, necessario per continuare il percorso playoff, ma la Casertana ha difeso il risultato fino al triplice fischio. Dopo il pareggio maturato nei 90 minuti, sono i campani a staccare il pass per il turno successivo del playoff grazie alla migliore posizione in classifica.