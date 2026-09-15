Turno infrasettimanale per la Serie C, che oggi propone la quinta giornata del campionato. Alle 18.30 scendono in campo Cosenza e Crotone, entrambe alla ricerca di una vittoria per dare una svolta a un avvio di stagione complicato. Il Cosenza sarà impegnato allo stadio “Alberto De Cristofaro” contro il Giugliano. I silani di Federico Coppitelli arrivano dal pareggio “casalingo” per 0-0 contro la Cavese, risultato che ha permesso di interrompere la serie di tre sconfitte consecutive e di conquistare il primo punto stagionale. La sfida assume un peso particolare anche per la classifica: Cosenza e Giugliano sono entrambe ferme a quota uno dopo quattro giornate. I campani, allenati da Raffaele Di Napoli, sono reduci da tre sconfitte consecutive, l'ultima delle quali per 4-0 sul campo dell'Audace Cerignola. Il Giugliano ha segnato sei reti nelle prime quattro giornate, ma non va a segno da due partite e ha incassato complessivamente 13 gol. Per il Cosenza sarà quindi l'occasione per cercare la prima affermazione del torneo, migliorando anche sul piano offensivo dopo il secondo 0-0 consecutivo tra le mura amiche.

Impegno casalingo invece per il Crotone, che allo stadio “Ezio Scida” ospita l'Inter Under 23. I pitagorici di Leandro Greco sono reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Savoia e cercano la prima vittoria davanti al proprio pubblico. Quella contro i nerazzurri sarà una sfida inedita. L'Inter Under 23 occupa attualmente il quindicesimo posto in classifica ed è reduce da due sconfitte consecutive. Il Crotone proverà dunque a sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti e dare continuità al proprio percorso che al momento vede gli squali ultimi a quota -4, dopo l’avvio di torneo condizionato dai 6 punti di penalizzazione in classifica.