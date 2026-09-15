Turno infrasettimanale per le calabresi. I Lupi cercano continuità dopo il primo punto stagionale, i pitagorici vogliono sfruttare il fattore Scida
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Turno infrasettimanale per la Serie C, che oggi propone la quinta giornata del campionato. Alle 18.30 scendono in campo Cosenza e Crotone, entrambe alla ricerca di una vittoria per dare una svolta a un avvio di stagione complicato. Il Cosenza sarà impegnato allo stadio “Alberto De Cristofaro” contro il Giugliano. I silani di Federico Coppitelli arrivano dal pareggio “casalingo” per 0-0 contro la Cavese, risultato che ha permesso di interrompere la serie di tre sconfitte consecutive e di conquistare il primo punto stagionale. La sfida assume un peso particolare anche per la classifica: Cosenza e Giugliano sono entrambe ferme a quota uno dopo quattro giornate. I campani, allenati da Raffaele Di Napoli, sono reduci da tre sconfitte consecutive, l'ultima delle quali per 4-0 sul campo dell'Audace Cerignola. Il Giugliano ha segnato sei reti nelle prime quattro giornate, ma non va a segno da due partite e ha incassato complessivamente 13 gol. Per il Cosenza sarà quindi l'occasione per cercare la prima affermazione del torneo, migliorando anche sul piano offensivo dopo il secondo 0-0 consecutivo tra le mura amiche.
Impegno casalingo invece per il Crotone, che allo stadio “Ezio Scida” ospita l'Inter Under 23. I pitagorici di Leandro Greco sono reduci dal pareggio per 1-1 sul campo del Savoia e cercano la prima vittoria davanti al proprio pubblico. Quella contro i nerazzurri sarà una sfida inedita. L'Inter Under 23 occupa attualmente il quindicesimo posto in classifica ed è reduce da due sconfitte consecutive. Il Crotone proverà dunque a sfruttare il fattore campo per conquistare tre punti e dare continuità al proprio percorso che al momento vede gli squali ultimi a quota -4, dopo l’avvio di torneo condizionato dai 6 punti di penalizzazione in classifica.