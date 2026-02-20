Nel Girone C di Serie C c’è una classifica che non si legge la domenica pomeriggio, ma che pesa quanto – e forse più – dei tre punti: quella del monte ingaggi complessivo, tra stipendi, tasse e premi. A fotografare la situazione è un report del portale TuttoC, che racconta un campionato economicamente diviso in due blocchi ben distinti.

In testa svettano tre club in doppia cifra: il Catania con 14,2 milioni, il Benevento con 10,9 e la Salernitana con 10,7. Numeri che certificano una scelta chiara: investire in maniera massiccia per puntare al salto di categoria. Guardando alla sola parte fissa, è il Benevento a destinare più risorse agli stipendi garantiti (circa 8,4 milioni), davanti a un Catania attorno agli 8. La differenza si concentra sui bonus: gli etnei avrebbero caricato molto sui premi (circa 6 milioni), mentre i sanniti si fermerebbero attorno ai 2,4. Anche la Salernitana mantiene una quota fissa elevatissima (circa 8,3 milioni) con premi per 2,3.

Alle spalle del trio di testa si apre un secondo livello, guidato dal Trapani con 6,8 milioni, dato che inevitabilmente si intreccia con le recenti vicende societarie del club siciliano.

È nella fascia immediatamente successiva che si collocano le due calabresi. Crotone e Cosenza gravitano attorno alla soglia dei 5 milioni, inserendosi in quella zona “media” del girone che comprende società ambiziose ma lontane anni luce dalle superpotenze economiche. Una collocazione che racconta di budget importanti per la categoria, ma non tali da consentire gli stessi margini di manovra delle prime della classe.

Più sotto si trovano realtà come il Potenza, attorno ai 4 milioni, mentre chiude la graduatoria un gruppo di club sotto i 2 milioni: AZ Picerno (circa 1,3 milioni), Team Altamura e Cavese.

La fotografia economica restituisce dunque un Girone C spaccato: da una parte chi investe cifre da categoria superiore, dall’altra chi lavora con risorse contenute. Nel mezzo Cosenza e Crotone, chiamate a colmare sul campo il divario con le corazzate, in un equilibrio sottile tra sostenibilità e ambizione.