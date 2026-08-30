Dopo la sconfitta interna contro il Foggia arriva un altro passo falso per gli Squali. Musso e compagni sfiorano più volte il vantaggio, ma restano a mani vuote
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Seconda sconfitta consecutiva per il Crotone in campionato. Dopo il ko interno all’esordio contro il Foggia, gli Squali cadono anche sul campo del Sorrento, battuti 1-0 dalla formazione campana nella seconda giornata di Serie C.
A decidere la sfida è l’ex rossoblù Federico Ricci, entrato in campo al 67’ e subito decisivo. Due minuti dopo il suo ingresso, il centrocampista trova infatti la rete del vantaggio con un mancino dalla distanza che supera Merelli.
Il Crotone aveva iniziato meglio la gara, creando diverse occasioni già nel primo tempo. Al 10’ Zak tenta la conclusione di sinistro dall’interno dell’area, senza trovare lo specchio della porta. Poco dopo è Musso a provarci, mentre Zunno costringe il portiere del Sorrento alla parata. I padroni di casa rispondono con Bolzan, il cui destro termina di poco a lato. Prima dell’intervallo ancora Musso sfiora il vantaggio con un tiro che passa vicino al palo.
Nella ripresa gli Squali continuano a spingere e ancora Musso va vicino al gol, ma trova la pronta risposta del portiere campano. Poi la svolta con l’ingresso di Ricci, che sfrutta al meglio l’occasione e porta avanti il Sorrento.
Nel finale il Crotone prova a reagire e cerca il pareggio, ma la difesa campana riesce a proteggere il risultato fino al triplice fischio. Per gli Squali arriva così il secondo ko consecutivo e un avvio di campionato ancora senza punti.