La trentesima giornata di Serie C vedrà questa sera alle 20.30 due sfide cruciali per le calabresi. Il Cosenza, quarto in classifica, sarà di scena al “Viviani” contro il Potenza, con l’obiettivo di consolidare la zona playoff e tenere a distanza le inseguitrici. La squadra rossoblù dovrà fare a meno dei propri tifosi a causa di misure di ordine pubblico adottate dalla Prefettura di Potenza, che hanno vietato la trasferta dopo l’indicazione di potenziali episodi di tensione tra le tifoserie.

Il Cosenza cerca conferme dopo l’ultimo turno vittorioso contro il Sorrento. Lo staff tecnico guidato da Antonio Buscè conta anche sui leader tecnici Garritano e Baez per guidare i Lupi in un finale di stagione che può ancora riservare sorprese. La trasferta in terra lucana, tuttavia, si annuncia insidiosa, con i padroni di casa determinati a sfruttare il fattore campo.

Contemporaneamente allo “Scida”, il Crotone, sesto, ospita la Cavese 1919. I pitagorici, di Emiliio Longo reduci da una battaglia fisica a Monopoli, sono chiamati, contro i campani, a ritrovare brillantezza e concentrazione per difendere la zona playoff. Lo staff tecnico dovrà valutare attentamente le rotazioni, considerando il mini-ciclo di partite ravvicinate e alcune assenze in difesa. Allo Scida saranno assenti i tifosi della Cavese, anche in questo caso la decisione è arrivata per motivi di ordine pubblico.