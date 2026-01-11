Sono andati via anche i 180 minuti del girone di ritorno del campionato di Serie D (girone I) con la seconda giornata appunto in archivio. Agrodolce il bilancio della quattro calabresi della diciannovesima giornata (Vibonese, Sambiase, Vigor Lamezia e Reggina) con un bottino di due vittorie e due sconfitte.

Il bilancio

Il match di cartello era indubbiamente quello tra Nissa e Reggina, con la compagine amaranto che si porta a casa una vittoria fondamentale per la corsa ai vertici. La compagine di mister Torrisi batte a domicilio i siciliani e li scavalca al quarto posto in classifica. Settima vittoria consecutiva per i calabresi che continuano a volare nella loro rincorsa, sbaragliando ogni ostacolo: succede tutto nel secondo tempo con Girasole che la sblocca in favore degli amaranto, mentre dieci minuti più tardi raddoppia Giuliodori. Al 25’ st i locali dimezzano lo svantaggio con Terranova ma non basta. Blitz esterno anche del Sambiase che espugna il campo del Castrum Favara e continua la sua rincorsa ai play off, distanti adesso solamente un punto. I giallorossi infilano il secondo successo consecutivo grazie alle firme di Colombatti e Sueva.

Notte fonda per la Vibonese che crolla rovinosamente in casa contro l'Enna: i siciliani passano per 1-3 grazie alla doppietta di Dadic e al gol di Montero. Si infrange infine sull’Athletic Palermo il periodo positivo della Vigor Lamezia, con i biancoverdi che lottano davanti al proprio pubblico, ma poi devono cede per 2-3 a causa della doppietta di Bonfiglio (polemiche sul secondo gol) e alla rete di Bongiovanni. Per i ragazzi di Mancini in gol Maimone e Catalano su rigore.

I risultati

CASTRUM FAVARA-SAMBIASE 0-2 (17' pt Colombatti, 40' pt Sueva

NISSA-REGGINA 1-2 (10' st Girasole, 20' st Giuliodori, 25' st Terranova)

VIBONESE-ENNA 1-3 (31' pt Dadic, 41' pt Dadic, 7' st Montero 41' st Coulibaly

VIGOR LAMEZIA-ATL. PALERMO 2-3 (12' pt Maimone, 15' pt Bonfiglio, 14' st Bongiovanni, 21' st Catalano, 27' st Bonfiglio)