VIDEO | Parte domani il campionato 2025\2026 del primo livello dilettantistico italiano. Quattro calabresi ambiziose nel girone I: Vibonese e Vigor Lamezia in casa contro Paternò e Acireale, Sambiase ospite della Gelbison
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Si alza il sipario sulla nuova stagione di Serie D, al via domenica 7 settembre. Quattro le squadre calabresi pronte a recitare un ruolo da protagoniste: Reggina, Vibonese, Vigor Lamezia e Sambiase, tutte accomunate dalla voglia di regalare emozioni alle proprie tifoserie, seppur con obiettivi diversi.
La Reggina parte con i favori del pronostico. Gli amaranto, reduci dal successo in Coppa Italia ai rigori proprio contro la Vibonese, puntano senza mezzi termini al primato nel Girone I. L’esordio sarà al “Bruccoleri” contro il Castrum Favara, formazione che lo scorso anno ha centrato la salvezza ai play-out.
A Vibo Valentia, invece, i rossoblù riceveranno al “Razza” il Paternò, rivelazione della passata stagione. Grande attesa per la squadra affidata a Raffaele Esposito, chiamata ad aprire un nuovo ciclo dopo l’era di Pippo Caffo, lo storico patron che ha guidato la Vibonese per oltre vent’anni.
Primo impegno casalingo anche per la neopromossa Vigor Lamezia, reduce dal trionfo in Eccellenza. Al “D’Ippolito” arriverà l’Acireale, avversario insidioso per testare subito le ambizioni dei biancoverdi. Trasferta invece per il Sambiase di Tony Lio: i giallorossi esordiranno a Vallo della Lucania contro la Gelbison.
Ma non c’è attesa soltanto in Calabria. Riflettori accesi anche in Sicilia sul nuovo corso del Messina, nobile decaduta che riparte con fatica dopo la retrocessione. I peloritani affronteranno al debutto l’ambizioso Athletic Club Palermo, in un derby che promette scintille.
Il programma della prima giornata
Gelbison-Sambiase
Messina-Athletic Club Palermo
Ragusa-Enna
Savoia-Gela
Vibonese-Paternò
Castrum Favara-Reggina
Nissa-Milazzo
Nuova Igea Virtus-Sancataldese
Vigor Lamezia-Acireale