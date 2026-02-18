Il campionato di Serie D (girone I) si avvicina al suo sprint finale dopo aver messo in cascina venticinque giornate e con dieci ancora da giocare. Bagarre ancora in vetta con ben cinque squadre racchiuse in soli due punti. Come sempre, il cammino del campionato che coinvolge anche le quattro squadre calabresi viene raccontato settimanalmente a Zona D, format di LaC TV condotto da Paolo Giura e Stefania Scarfò, in onda ogni martedì alle 22.

Le parole di De Marte

Nel weekend scorso, piccolo rallentamento della Reggina che pareggia 1-1 nel derby dello Stretto contro i "cugini" del Messina, ma rimane comunque a due lunghezze dalla vetta. Una rincorsa incessante quella amaranto, raccontata dal giornalista Pasquale De Marte, ospite del programma: Io credo che la responsabile di questo campionato così avvincente sia proprio la Reggina, soprattutto per quel complicato avvio di stagione in cui ha perso sei partite nelle prime dodici giornate. Sarebbe bastato un andamento regolare affinché questo campionato fosse già chiuso; ora invece deve giocarsela contro queste squadre e ogni passo falso potrebbe risultare fatale. Di certo si arriverà fino alla fine per la vittoria del campionato, mentre tra qualche giornata si capirà quali squadre potrebbero staccarsi dal gruppone di vetta, anche perché ci sono ancora diversi scontri diretti e la classifica è corta.

Pressione di vincere

E ancora: Sulla gara contro il Messina, nel post partita mister Torrisi ha fatto il suo lavoro e ha difeso la squadra, ma c'è anche da dire che pareggiare in quel modo nei minuti finali è stato meglio che subire il gol a parti invertite, perché a quest'ora staremmo parlando di un'altra partita.