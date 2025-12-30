Il mercato invernale doveva portare nuovi rinforzi alla Vigor Lamezia per poter continuare a rincorrere l'obiettivo salvezza nel corrente campionato di Serie D e così è stato. La dirigenza biancoverde, infatti, sta monitorando la finestra di riparazione e, nelle ultime ore, ha annunciato due rinforzi che sono andati a rinvigorire l'organico a disposizione di mister Renato Mancini.

Doppio colpo

Due rinforzi per la Vigor Lamezia dunque, dal momento che alla corte del tecnico Mancini arrivano l’esperto centrocampista Giuseppe Maimone e il giovane esterno Mattia Turini. Il primo, trentuno anni, è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Reggina e vanta esperienze in Serie C con le maglie di Cuneo, Reggina, Melfi, Lecce, Matera, Monopoli, Sicula Leonzio e Bisceglie. Nelle ultime stagioni, poi, le avventure in Serie D in forza all’Fc Lamezia Terme, al San Marzano e al Licata.

Quanto a Turini, si tratta di un classe 2005 cresciuto, invece, nei settori giovanili di Pisa e Ponsacco. Proprio con il Ponsacco ha esordito in Serie D, categoria con la quale ha collezionato oltre 60 presenze con le maglie di Ghiviborgo, Livorno e Serravezza Pozzi. Nella prima parte di questa stagione ha vestito i colori del San Marino. Pronto l'esordio nel nuovo anno per i due calciatori con la maglia biancoverde.