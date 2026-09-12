Si torna in campo in un fine settimana di calcio interamente dedicato alla Serie D (Girone I). In via eccezionale, la giornata di sabato ha visto svolgersi ben tre anticipi con protagoniste quattro delle cinque squadre calabresi inserite nel raggruppamento. In attesa del posticipo domenicale della Reggina, sono scese sul terreno di gioco Vibonese, Sambiase, Digiesse Praiatortora e Vigor Lamezia, regalando sfide avvincenti e un bilancio complessivamente positivo.

Vibonese-Siracusa 1-1

Debutto casalingo stagionale per la Vibonese che, dopo il poker rifilato a domicilio al blasonato Trapani, ha ospitato al "Luigi Razza" l'altra decaduta Siracusa. La gara, giocata su ritmi molto intensi, si è messa subito in salita per i padroni di casa: dopo soli sei minuti, al primo affondo, i siciliani sono passati in vantaggio con Guida, bravo ad anticipare D'Agata su cross dalla destra di Dalloro. La Vibonese ha reagito con carattere e, a sei minuti dal triplice fischio, ci ha pensato Semenzin a riacciuffare gli avversari e a sigillare un pareggio di forte personalità.

Praiatortora-Sambiase 1-1

C'era molta curiosità per il derby tutto calabrese tra la neopromossa Praiatortora e il Sambiase. La sfida si è chiusa senza vincitori né vinti sul punteggio di 1-1. I tirrenici hanno dimostrato fin da subito di non voler recitare il ruolo di comparsa in questa categoria, trovando il vantaggio allo scadere del primo tempo grazie a una zampata di Strumia. Nel finale di ripresa è arrivata la risposta degli ospiti: al 33' st Brandalisse ha firmato la rete del definitivo pari.

Vigor Lamezia-Igea Virtus 2-2

Primi punti stagionali per la Vigor Lamezia che, dopo lo stop all'esordio sul campo della Nissa, ha collezionato un 2-2 casalingo allo stadio "D'Ippolito" contro l'Igea Virtus. Il pubblico presente ha assistito a un incontro ricco di capovolgimenti di fronte. Vigor avanti al 37' pt con Ranieri e pareggio ospite firmato da Tuminelli al 41' pt. Nella ripresa l'Igea Virtus ha ribaltato il punteggio al 6' st con Harper, ma al 22' st Cantoro ha ristabilito la parità definitiva.

Il quadro dei risultati

Vibonese - Siracusa 1-1: 6' pt Guida (S), 39' st Semenzin (V)

Praiatortora - Sambiase 1-1: 37' pt Strumia (PT), 33' st Brandalisse (S)

Vigor Lamezia - Igea Virtus 2-2: 37' pt Ranieri (VL), 41' pt Tuminelli (IV), 6' st Harper (IV), 22' st Cantoro (VL)