Al “Granillo” il derby è ancora amaranto: secco 3-0 e Reggina all’ottavo successo consecutivo. Rallenta il Sambiase, bloccato in casa dal Ragusa sull’1-1

Continua a correre il campionato di serie D (girone I) in un girone di ritorno dove i punti iniziano a pesare. In archivio anche la ventesima giornata e con un bilancio, per le quattro calabresi coinvolte, nel complesso positivo considerando che due di loro erano una di fronte all'altra.

Le partite

Inutile dire che gli occhi erano interamente puntati sul derby del Granillo tra Reggina e Vibonese. La compagine rossoblù è sempre più nell’oblio. Non sortisce effetti immediati il cambio in panchina, dal momento che l’esordio di mister Capodicasa coincide con una pesante sconfitta per 3-0. Pratica già archiviata nella prima frazione, dal momento che la formazione amaranto le sigla tutte e tre prima dell’intervallo grazie a Edera, Mungo e Ferraro. Rossoblù in una zona play out che ora fa paura.

Doveva vincere e lo stava per fare la Vigor Lamezia che, sul campo dell’Enna, conduceva per 0-2 grazie alla rete di Spanò dopo soli cinque minuti e a quella di Catalano alla mezz’ora. La sfida, però, non è mai finita a causa della fitta nebbia che ha costretto il direttore di gara a decretarne la sua sospensione. Infine, rallentamento interno del Sambiase che davanti ai propri tifosi non va oltre l’1-1: vantaggio ospite a fine primo tempo su calcio di rigore trasformato da Campanile, il pareggio è arrivato a inizio ripresa con Palermo.

I risultati