L'impatto con la Serie D si sta rivelando decisamente positivo per il Praiatortora. Nonostante l'etichetta di matricola e neopromossa, la formazione tirrenica viaggia a ritmi altissimi nel girone I e, dopo dodici giornate di campionato, occupa stabilmente un posto in piena zona playoff. Mentre la squadra continua a sorprendere sul rettangolo verde, la società lavora senza sosta per consolidare l'assetto dirigenziale: archiviato l'addio del direttore sportivo Ettore Meli, il club biancoazzurro ha individuato in Francesco Marra Cutrupi il profilo ideale a cui affidare la direzione sportiva, confermando la propria linea verde e la piena fiducia nei giovani anche fuori dal campo.

Chi è Francesco Marra Cutrupi: visione gestionale ed esperienza

Neanche trentenne, il nuovo uomo mercato del Praiatortora vanta già un bagaglio significativo tra calcio dilettantistico e semi-professionistico, contraddistinto da una spiccata attenzione alla visione gestionale e all'equilibrio finanziario, aspetti ormai vitali per ogni società. Il suo percorso lo ha visto ricoprire ruoli di primo piano: prima come direttore generale al Sant'Agata e successivamente come dirigente dell'area tecnica al Ragusa, tappe che ne hanno affinato le competenze tecniche e organizzative nella quarta serie nazionale.

I risultati a Ragusa e la valorizzazione dei giovani

Proprio l'esperienza in terra siciliana, nella passata stagione, rappresenta il miglior biglietto da visita per Marra Cutrupi. Chiamato a operare in un'annata partita in ritardo, con una rosa allestita in tempi record, il dirigente ha saputo costruire un organico competitivo e dall'età media bassissima, risultata la quinta più giovane tra le 162 squadre dell'intera Serie D. Un lavoro certosino che ha fruttato al Ragusa anche il secondo posto nella graduatoria del Progetto Giovani di Valore al termine del girone d'andata, con conseguente premio in denaro per le casse del club. Ora, con lo stesso entusiasmo e nuova determinazione, inizia ufficialmente la sua avventura alla guida dell'area sportiva del Praiatortora.