Continua la fase di riconferme in casa Sambiase e, stavolta, è il turno di Gerardo Strumbo dopo quello di Colombatti. Un altro importante rinnovo per il club giallorosso dunque, dal momento che anche nella prossima stagione il già citato Strumbo giocherà all'ombra del Gianni Renda. Il giocatore, ampia garanzia nel reparto arretrato giallorosso anche in questo appena concluso campionato di Serie D, ha ampiamente dimostrato ciò che si diceva su di lui alla vigilia del campionato appena conclusosi.

Altro rinnovo

Dominatore dell’area di rigore e nel gioco aereo, insieme a Colombatti nella stagione 2023/24 ha formato la coppia difensiva meno battuta d’Europa (per le prime 5 categorie di ogni campionato) con sole 8 reti subite e centrando appunto l'approdo in Serie D. A comunicare il rinnovo del difensore è stato proprio il club sambiasino attraverso le sue pagine social: «L’Asd Sambiase 2023 comunica ufficialmente il rinnovo contrattuale di Gerardo Strumbo. Terza stagione in giallorosso per Gerardo: leader carismatico, incubo per gli attaccanti avversari e tra i protagonisti di queste annate trionfali. Anche nel campionato appena concluso, Gerardo è risultato tra più impiegati in rosa: ha saltato, di fatto, solo le gare in cui era squalificato. Un’altra gradita riconferma che farà sicuramente felice mister Lio».