Manca sempre meno al termine della stagione e, insieme a esso, anche i punti iniziano a diminuire e per questo diventano inevitabilmente molto più preziosi. Alla fine di questo week end, il campionato di Serie D (girone I) ha messo in archivio anche la sua ventottesima giornata. Ecco allora il bilancio delle quattro calabresi coinvolte.

Le partite

Stecca clamorosamente la Reggina che, allo stadio Granillo e davanti al proprio pubblico, si piega inaspettatamente davanti all'Acireale e complica fortemente la rincorsa per il primo posto. In riva allo Stretto finisce 0-1 in favore dei siciliani grazie a una rete a inizio ripresa, di Kean che vale uno slancio importante in ottica salvezza. Serviva una scossa al Sambiase, con i giallorossi che danno continuità alla vittoria di domenica scorsa. Ritrovata la vittoria interna che mancava da due mesi e mezzo (dallo scorso 4 marzo): Gela battuto per 2-1 con Sueva che la sblocca dopo nove minuti mentre, sul finale di partita Furiato raddoppia mentre, nel recupero, Berto accorcia ma non basta.

Dopo la sconfitta interna, la Vigor Lamezia si riscatta almeno parzialmente, dal momento che torna con un punto da Ragusa: al siciliano Sinatra risponde Spanò. Di vitale importanza era la gara tra le mura amiche della Vibonese contro il Messina e con il punteggio, alla fine, che è di 0-0 ma con i rossoblù che allungano a sei giornate l’astinenza dalla rete.

I risultati

REGGINA-ACIREALE 0-1 (3’ st Kean)

VIBONESE-MESSINA 0-0

RAGUSA-V. LAMEZIA 1-1 (37' pt Sinatra, 7' st Spanò)

SAMBIASE-GELA 2-1 (9' pt Sueva, 39' st Furiato, 49' st Berto)

La classifica