Un forte ritardo in campionato rispetto alle aspettative iniziali di stagione. La Reggina sta annaspando e adesso il tempo degli sbagli è finito, se si vogliono rincorrere i vertici della classifica. Solo dodici punti in dodici giornate per la squadra amaranto che è attualmente in zona play out, graduatoria certamente non consona al blasone del club.

Nuovo ingaggio

Proprio per questo la dirigenza è dovuta intervenire sul mercato per cercare di limare quantomeno la rosa a disposizione di mister Torrisi. Ufficiale dunque l'ingaggio di Lamine Fofana, centrocampista classe 1998 originario della Costa d’Avorio. Il ventisettenne inizia il suo percorso calcistico in Italia nel settore giovanile della Floria 2000, a Firenze. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Sangiovannese e Savona in Serie D, per poi affermarsi in Lega Pro con Carpi, Fermana, Messina, Triestina e Arzignano collezionando complessivamente 259 presenze, arricchite da 10 reti e 14 assist. Indosserà la maglia numero 97 ed è sempre più probabile la sua convocazione per la gara di domenica, nell'impegno esterno in casa dell'Enna.