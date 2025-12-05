Manca sempre meno al giro di boa nel girone I di Serie D e, per tre calabresi su quattro, la stagione si sta rivelando più complessa del previsto.

La Reggina, che puntava al definitivo rilancio, ha attraversato settimane complicate. Negli ultimi due weekend, però, gli amaranto hanno trovato due vittorie di misura contro Enna e Gela, segnando un piccolo ritorno di orgoglio. Ora, in trasferta a Paternò contro i penultimi della classifica, servirà continuità per cercare di risalire dalla nona posizione e avvicinarsi alla vetta.

Situazione complicata anche per la Vibonese. Dopo un avvio di stagione convincente, i rossoblù hanno conquistato una sola vittoria nelle ultime sei partite, lanciando un campanello d’allarme per mister Esposito. La tensione in casa rossoblù è aumentata ulteriormente dopo la rescissione del contratto di Lagzir e dai malumori del capitano Balla, in vista della sfida contro l’Athletic Club Palermo.

Non va meglio alla Vigor Lamezia, ormai stabilmente in zona play-out. I biancoverdi faticano a trovare continuità e, nella trasferta di Messina contro una squadra determinata a riscattare la penalizzazione subita, un passo falso potrebbe risultare decisivo.

A sorridere è invece il Sambiase. Nonostante il pareggio amaro dell’ultimo turno contro l’Enna, i giallorossi di Tony Lio si trovano in una situazione di classifica positiva. Al D’Ippolito arriverà il Milazzo, appaiato in classifica a quota 24 punti: uno scontro diretto che potrebbe dare indicazioni importanti sulle ambizioni della squadra calabrese.

Il programma del 15esimo turno

Athletic Club Palermo-Vibonese

Acireale-Gelbison

Enna-Nissa

Paternò-Reggina

Messina-Vigor Lamezia

Igea Virtus-Savoia

Sambiase-Milazzo

Sancataldese-Ragusa

Gela-Castrum Favara

La classifica

Savoia 28

Igea Virtus 27

Athletic Club Palermo 25

Sambiase 24

Nissa 24

Milazzo 24

Vibonese 20

Gela 19

Reggina 18

Castrum Favara 16

Acireale 16

Sancataldese 15

Enna 15

Vigor Lamezia 14

Gelbison 14

Ragusa 12

Paternò 9

Messina (-14) 7

