Nel 15esimo turno del girone I gli amaranto vogliono il tris di vittorie consecutive, risultato mai raggiunto in questa deludente prima metà di campionato. Cercano serenità anche i rossoblù di Esposito dopo una settimana pesante, mentre i biancoverdi vogliono risalire dal fondo della classifica. Sambiase a caccia di conferme
Manca sempre meno al giro di boa nel girone I di Serie D e, per tre calabresi su quattro, la stagione si sta rivelando più complessa del previsto.
La Reggina, che puntava al definitivo rilancio, ha attraversato settimane complicate. Negli ultimi due weekend, però, gli amaranto hanno trovato due vittorie di misura contro Enna e Gela, segnando un piccolo ritorno di orgoglio. Ora, in trasferta a Paternò contro i penultimi della classifica, servirà continuità per cercare di risalire dalla nona posizione e avvicinarsi alla vetta.
Situazione complicata anche per la Vibonese. Dopo un avvio di stagione convincente, i rossoblù hanno conquistato una sola vittoria nelle ultime sei partite, lanciando un campanello d’allarme per mister Esposito. La tensione in casa rossoblù è aumentata ulteriormente dopo la rescissione del contratto di Lagzir e dai malumori del capitano Balla, in vista della sfida contro l’Athletic Club Palermo.
Non va meglio alla Vigor Lamezia, ormai stabilmente in zona play-out. I biancoverdi faticano a trovare continuità e, nella trasferta di Messina contro una squadra determinata a riscattare la penalizzazione subita, un passo falso potrebbe risultare decisivo.
A sorridere è invece il Sambiase. Nonostante il pareggio amaro dell’ultimo turno contro l’Enna, i giallorossi di Tony Lio si trovano in una situazione di classifica positiva. Al D’Ippolito arriverà il Milazzo, appaiato in classifica a quota 24 punti: uno scontro diretto che potrebbe dare indicazioni importanti sulle ambizioni della squadra calabrese.
Il programma del 15esimo turno
Athletic Club Palermo-Vibonese
Acireale-Gelbison
Enna-Nissa
Paternò-Reggina
Messina-Vigor Lamezia
Igea Virtus-Savoia
Sambiase-Milazzo
Sancataldese-Ragusa
Gela-Castrum Favara
La classifica
Savoia 28
Igea Virtus 27
Athletic Club Palermo 25
Sambiase 24
Nissa 24
Milazzo 24
Vibonese 20
Gela 19
Reggina 18
Castrum Favara 16
Acireale 16
Sancataldese 15
Enna 15
Vigor Lamezia 14
Gelbison 14
Ragusa 12
Paternò 9
Messina (-14) 7