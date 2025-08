Quinto giorno di ritiro per la Vibonese che sta effettuando la preparazione estiva, tra Zafferana Etnea e Santa Venerina, in vista della prossima stagione di Serie D (girone I) 2025/26. Sedute di allenamento, palestra e corse per il gruppo rossoblù che sta mettendo sempre più benzina nelle gambe agli ordini di mister Raffaele Esposito. Proprio quest'ultimo, inoltre, avrà l'occasione di vedere le prime geometrie e la prima forma fisica della squadra tre test programmati contro Pedara, Atletico Maida e Nuova Igea Virtus rispettivamente il prossimo 6, 9 e 12 agosto.

Le parole di mister Esposito

A fare innanzitutto una panoramica generale su questi primi giorni di ritiro è lo stesso tecnico Esposito, ai microfoni ufficiali di LaC News24: «Stiamo lavorando da cinque giorni e i ragazzi si stanno conoscendo. Finora hanno fatto un ottimo lavoro mettendo benzina nelle gambe per poter affrontare poi un campionato, come quello di Serie D, che sarà lungo e difficile. Cerchiamo inoltre di andare oltre alla tenuta fisica, creando innanzitutto un'identità di squadra, lavorando con intensità».

Obiettivi e mercato

Come ormai noto, sarà una Vibonese radicalmente cambiata nell'organico rispetto alla scorsa stagione, basti pensare che gli unici due confermati sono stati i giovani Marano e Castillo. La campagna di rafforzamento estiva ha portato diversi colpi, e forse potrebbe anche non essere finita qui come testimonia lo stesso Esposito: «Sicuramente nel mercato, se c'è da intervenire, il direttore sportivo Costa non si tirerà indietro. In questi giorni stiamo valutando se è il caso di intervenire su alcuni ruoli dove potremmo migliorare».

Il club rossoblù, inoltre, proprio per questo suo rinnovamento massiccio suscita curiosità. Ecco allora che Vibonese sarà: «Mi aspetto una squadra che abbia innanzitutto una forte identità e che abbia senso di appartenenza, perché queste sono componenti determinanti se si vuole arrivare a qualcosa di importante. Posso assicurare che sarà una Vibonese protagonista».