La società rossoblù sarà presentata in piazza il prossimo 30 agosto. Le parole del presidente del club Cammarata: «Ringraziamo l'amministrazione per il sostegno e per questa opportunità»

Una stagione, quella di Serie D (girone I) ormai alle porte e con una preparazione oramai inoltrata. In tutto questo la nuova Vibonese di mister Raffaele Esposito e del presidente Fernando Cammarata si sta strutturando sempre di più, aumentando innanzitutto il livello di affiatamento del gruppo e la condizione fisica.

Verso la presentazione

Tra circa una settima ci sarà il primo impegno ufficiale, nel match di Coppa Italia contro la Reggina (si giocherà sul neutro di Palmi) ma prima di esso c'è un altro evento quantomai importante per la città: la presentazione della squadra.

La presentazione è infatti in programma il prossimo 30 agosto, ovvero un giorno prima dell'impegno ufficiale. un evento innanzitutto fortemente voluta dall'amministrazione comunale, e che si terrà in Piazza Municipio a partire dalle ore 19.

Le parole del sindaco Enzo Romeo: «Tutta l’amministrazione considera la Vibonese Calcio un patrimonio della città, e come tale, anche da tifosi, abbiamo il dovere e la voglia di sostenerla con ogni mezzo». Ecco invece quelle del patron Fernando Cammarata: «Ringraziamo l’amministrazione comunale per il sostegno e per aver organizzato questa splendida opportunità di incontro con la città». Appuntamento a sabato prossimo dunque, per quello che sarà il via ufficiale della nuova stagione sportiva della Vibonese.