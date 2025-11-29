Il tecnico biancoverde ritorna sulle ultime due sconfitte in campionato: «Chi pratica questo sport sa che può rifarsi subito la domenica dopo»
Impegno alquanto proibitivo per la Vigor Lamezia che, nel quattordicesimo turno del campionato di Serie D (girone I) farà visita alla capolista Savoia e che vanta anche il miglior attacco. La compagine biancoverde, inoltre, deve mettersi alle spalle le due sconfitte consecutive e soprattutto l'ultima casalinga contro il Milazzo.
Parla Mancini
In vista del delicato match in terra campana, si è espresso il tecnico Renato Mancini: «Giocare contro la prima in classifica è sicuramente stimolante, o almeno era una regola non scritta sia quando giocavo che da quando alleno. Senza dubbio sarà una sfida impegnativa e serviranno risorse mentali e adrenaliniche, perché giocare in una cornice di pubblico così importante deve essere da sprono a fare meglio. Quanto al Savoia, merita innanzitutto la classifica che ha, inoltre conosciamo diversi giocatori che lo scorso anno giocavano a Sambiase ma ne ha anche altri di grande spessore».
Rialzarsi subito
Settimana intensa in casa biancoverde, concentrata soprattutto a ritrovare la giusta via per tornare a fare punti: «L'umore negativo va messo da parte - continua Mancini - anche perché il bello del calcio è che puoi ripartire subito la domenica successiva. Sicuramente la sconfitta contro il Milazzo è stata molto dolorosa, ma chi pratica questo sport sa che può rifarsi subito dopo».
Capitolo mercato: «La società è vigile sul mercato, ma a livello pratico bisogna aspettare settimana prossima. Questa partita la affrontiamo con quello che abbiamo, senza dimenticare la qualità della rosa attuale».