Coincide con una sconfitta la prima casalinga del 2026 per la Vigor lamezia che, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D (girone I) viene piegata dall'Athletic Palermo ma solo alla fine e dopo una partita caparbia. Il punteggio finale è di 2-3 (Maimone e Catalano per i biancoverdi) ma con il rammarico che qualcosina in più si poteva anche fare.

Parla Renato

Nella conferenza post partita si è espresso il tecnico Renato Mancini: «Siamo passati in vantaggio anche perché sapevamo che loro non hanno ripartenza da dietro, ma davanti hanno invece tanta qualità, e infatti l'hanno pareggiata. In seguito l'hanno anche ribaltata a causa di un eurogol evitabile ma all'inizio, ma non nella traiettoria. Nella ripresa siamo entrati in campo meno cattivi sulle seconde palle e questo ha fatto sì che loro potessero sfruttare il potenziale che possiedono. Infine hanno trovato il 2-3 sull'ennesima situazione, poiché sono aggressivi davanti ma ci concedevano anche profondità ed è quella che potevamo e dovevamo sfruttare meglio. Proprio per queste loro peculiarità la partita è rimasta aperta fino alla fine, ma dovevamo sfruttare meglio queste pecche con gli inserimenti sulle fasce».