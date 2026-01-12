Il tecnico dei biancoverdi dopo la sconfitta casalinga con i siciliani: «Loro hanno tanta qualità lì davanti, e infatti ci hanno messo in difficoltà. Dovevamo sfruttare le loro pecche difensive»

Coincide con una sconfitta la prima casalinga del 2026 per la Vigor lamezia che, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Serie D (girone I) viene piegata dall'Athletic Palermo ma solo alla fine e dopo una partita caparbia. Il punteggio finale è di 2-3 (Maimone e Catalano per i biancoverdi) ma con il rammarico che qualcosina in più si poteva anche fare.

Parla Renato

Nella conferenza post partita si è espresso il tecnico Renato Mancini: «Siamo passati in vantaggio anche perché sapevamo che loro non hanno ripartenza da dietro, ma davanti hanno invece tanta qualità, e infatti l'hanno pareggiata. In seguito l'hanno anche ribaltata a causa di un eurogol evitabile ma all'inizio, ma non nella traiettoria. Nella ripresa siamo entrati in campo meno cattivi sulle seconde palle e questo ha fatto sì che loro potessero sfruttare il potenziale che possiedono. Infine hanno trovato il 2-3 sull'ennesima situazione, poiché sono aggressivi davanti ma ci concedevano anche profondità ed è quella che potevamo e dovevamo sfruttare meglio. Proprio per queste loro peculiarità la partita è rimasta aperta fino alla fine, ma dovevamo sfruttare meglio queste pecche con gli inserimenti sulle fasce».