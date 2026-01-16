Troverà un bivio delicato la Vigor Lamezia in questo week end, e in occasione della ventesima giornata del campionato di Serie D (girone I) che corrisponde alla terza di ritorno. Il club biancoverde orbita nella zona play out e ha bisogno di punti per tirarsi fuori.

L'attacco parla brasiliano

Anche in virtù di questo il mercato di riparazione può fare da salvagente e la dirigenza si sta muovendo anche in tale direzione. Altro ingaggio infatti da parte della compagine lametina che ha annunciato le prestazioni sportive di Bruno Cosendrey. Parla brasiliano dunque l'ultimo colpo all'ombra dello stadio D'Ippolito: si tratta di un attaccante classe 1997, originario di Rio de Janeiro, cresciuto nelle giovanili del Vasco da Gama con il quale ha anche esordito nella Serie A brasiliana. Nel corso della sua carriera ha militato in club importanti come (tra gli altri) Ciriciuma, CRB e Santo André. La prima esperienza in Europa è in Portogallo con la formazione B del Guimaraes, in seguito anche una parentesi in Oriente con i cinesi dell’HCMC.

La sua avventura in Italia inizia da Leonforte, dove resta pochi mesi, per poi trasferirsi al Mazzarone nel dicembre 2024. Qui quattordici reti nel girone di ritorno dello scorso anno, e altri quattordici nel girone di andata di questa stagione. È lui infatti il capocannoniere dell'Eccellenza Siciliana. Possibile il suo esordio contro l'Enna, dove c'è subito bisogno dei suoi gol per riprendere la corsa salvezza.