Cinque punti di penalizzazione in classifica per l’Igea Virtus, oltre a un’ammenda di 500 euro, e cinque giornate di squalifica per il portiere De Falco. È questa la richiesta avanzata dalla Procura Federale al termine dell’udienza davanti al Tribunale Federale Nazionale nell’ambito del cosiddetto “caso De Falco”, vicenda che potrebbe incidere in modo significativo sulla classifica del campionato.

Il procedimento riguarda l’utilizzo del giovane portiere classe 2006 nelle prime giornate della stagione. Sul calciatore gravavano tre turni di squalifica risalenti alla scorsa stagione, quando militava nella Primavera della Reggiana. Secondo la ricostruzione della società di Barcellona Pozzo di Gotto, l’irregolarità sarebbe stata scoperta soltanto in un secondo momento e il club avrebbe poi provveduto a far scontare al giocatore lo stop tra la sesta e l’ottava giornata, lasciandolo fuori dalle convocazioni nelle gare contro Gela, Sambiase e Paternò.

La richiesta della Procura è emersa dopo la fase dibattimentale davanti alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale, che ha anche ammesso l’intervento di terzo delle società Savoia e Nissa, interessate agli sviluppi del procedimento.

A rendere nota la portata delle richieste della Procura è stato anche il dirigente sportivo Vittorio Galigani, che sui social ha riferito quanto emerso durante l’udienza. «Dopo un’accesa fase predibattimentale, il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, ritenendo sussistenti i requisiti di interesse delle società Savoia e Nissa, ha ammesso l’intervento di terzo dei due club denuncianti», ha scritto Galigani. «All’esito di una lunga fase dibattimentale, la Procura ha chiesto la sanzione di cinque punti di penalizzazione ed ammenda di 500 euro per la Nuova Igea Virtus e cinque giornate di squalifica per il calciatore De Falco».

L’eventuale penalizzazione avrebbe effetti immediati sulla graduatoria, con l’Igea Virtus che perderebbe terreno nella corsa ai vertici del campionato e verrebbe scavalcata anche dalla Reggina, prossima avversaria dei giallorossi nello scontro diretto in programma domenica. Il dispositivo della sentenza del Tribunale Federale Nazionale è atteso nelle prossime ore.