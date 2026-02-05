La squadra di mister Torrisi domina fuori casa con soli sei gol subiti, confermando una solidità mentale e tattica che può valere la vetta del girone I

In un campionato di Serie D (girone I) che corre spedito e che, dopo ventidue giornate, non sembra voler avere padroni, ogni punto diventa prezioso e può fare la differenza. Una vetta cangiante settimana dopo settimana caratterizza il raggruppamento, che vede attualmente le prime cinque squadre racchiuse in soli tre punti, tutte con le carte in regola per ambire alla vittoria finale. In questo contesto, ogni singolo punto assume un peso specifico enorme, soprattutto quelli conquistati in trasferta.

Reggina da primato in trasferta

Seguendo questo ragionamento, spicca il notevole rendimento della Reggina lontano dal Granillo, con la compagine amaranto che è la squadra ad aver raccolto più punti fuori casa nel girone. In una classifica ipotetica basata esclusivamente sui punti esterni, la squadra di mister Torrisi guiderebbe il gruppo con 21 punti, uno in più rispetto a Igea Virtus, Nissa e Gelbison.

Un dato che assume ulteriore rilevanza se si considera che gli amaranto, in trasferta, hanno incassato soltanto sei reti (di cui due alla prima giornata sul campo del Castrum Favara), risultando di fatto quasi imperforabili lontano dal proprio pubblico. Una squadra solida e compatta, ben plasmata da mister Torrisi, capace di trasmettere al gruppo una chiara impronta mentale.

Un percorso che assume i contorni di un vero capolavoro se si pensa alla situazione precedente al suo arrivo: nove vittorie consecutive e il pareggio dell’ultimo turno che porta a dieci la striscia di risultati utili consecutivi. C’è un obiettivo da raggiungere e, per ora, i numeri confermano la bontà del cammino intrapreso.

La classifica esterna

Reggina 21

Igea Virtus 20

Nissa 20

Gelbison 20

Savoia 18

Atl. Palermo 17

Sambiase 17

Messina 16

Milazzo 14

Gela 13

Vigor Lamezia 12

Vibonese 10

Enna 8

Ragusa 8

Acireale 8

Sancataldese 5

Castr. Favara 4

Paternò 2