Salvezza virtualmente acquisita per il Sambiase che, a sette giornate dalla fine del campionato di Serie D (girone I) si trova al settimo posto a quota 39 punti. Ancora una volta i giallorossi hanno dato prova di poter sgomitare in questa categoria e mantenerla ampiamente e, se non ci fossero state vicissitudini che hanno costretto a lasciare punti per strada, la formazione di mister Tony Lio avrebbe potuto anche lottare per un piazzamento playoff.

Tabù casalingo

Una squadra solida, come testimonia il dato che la vede attualmente come la seconda miglior difesa del torneo con solamente ventino gol subiti e undici clean sheets stagionali.

L'anello debole del Sambiase, quest'anno, paradossalmente è stato l'andamento casalingo: solamente sedici i punti conquistati davanti al proprio pubblico e con una classifica interna che vedrebbe i giallorossi al terz'ultimo posto davanti ad Acireale e Paternò. Un trend che si è accentuato soprattutto in questo girone di ritorno, dal momento che l'ultima vittoria interna risale a due mesi e mezzo fa, ovvero allo scorso 4 gennaio contro il Milazzo, alla prima giornata del girone di ritorno. Da lì solo due punti racimolati nelle successive quattro uscite (Sambiase-Ragusa 1-1, Sambiase-Vigor Lamezia 0-1, Sambiase-Igea Virtus 0-0, Sambiase-Atl. Palermo 1-2).

Domenica contro il Gela, in occasione del ventottesimo turno, l'opportunità di invertire questa tendenza, soprattutto dopo il successo di San Cataldo di una settimana fa e che ha ridato slancio al gruppo.