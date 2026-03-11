Il numero uno della società lametina lascia il ruolo con effetto 10 marzo 2026, ringraziando tifosi e consiglio di amministrazione e augurando continuità al progetto biancoverde

Salvatore Rettura non è più il presidente della Vigor Lamezia. Lo rende noto una comunicazione ufficiale dello stesso Rettura, che annuncia le proprie dimissioni dal ruolo con decorrenza 10 marzo 2026.

«Nei giorni scorsi ho rassegnato, attraverso una comunicazione ufficiale inviata a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della Vigor Lamezia, le mie dimissioni dalla carica di Presidente del medesimo Consiglio di Amministrazione, con decorrenza dal 10 marzo 2026 – scrive Rettura nella nota – Lascio il mio incarico alla guida della Società dopo averla portata ad un passo dal raggiungimento del nostro obiettivo stagionale, ovvero la salvezza. Auguro a chi prenderà il mio posto, o comunque a chi dovrà continuare a portare avanti il progetto biancoverde, le migliori fortune affinché la Vigor Lamezia continui a rappresentare un orgoglio per la città di Lamezia e per i suoi tifosi». Al momento non è stato annunciato il nome del successore alla presidenza.