Il centrocampista biancoverde presenta la sfida a una delle squadre che puntano a vincere il campionato: «Sono forti ma noi arriviamo in un ottimo momento, dopo quattro vittorie consecutive»
Tutti gli articoli di Sport
PHOTO
Una Vigor Lamezia in salute si appresta ad affrontare il ventiquattresimo turno del campionato di Serie D (girone I) andando a fare visita – domani, domenica 15 febbraio alle 15 – a una Nissa lanciatissima verso la vetta, distante solo tre lunghezze. Il match arriva dopo quattro vittorie consecutive per la compagine biancoverde che si è allontanata dalla zona play out e ora guarda la classifica con più fiducia.
Parla Capece
In vista del match in terra siciliana abbiamo sentito il centrocampista dei calabresi Giorgio Capece: «Affronteremo una squadra costruita per vincere il campionato e forte in tutti i reparti, però noi ci arriviamo bene e con quattro vittorie consecutive alle spalle. Dobbiamo continuare così: stiamo facendo bene e dunque dobbiamo continuare a spingere per fare più punti possibili. Loro avranno molta più pressione viste le ambizioni, noi però vogliamo acquisire il prima possibile i punti che ci mancano per la salvezza».
La scelta di Lamezia
Il calciatore arriva da un periodo di stop di cui spiega i motivi: «Fin da inizio stagione sono stato fermo per scelta, a luglio avevo diverse offerte ma che non ho accettato perché non mi entusiasmavano e ho preferito aspettare. Nel frattempo mi sono sempre allenato e alla fine è arrivata la chiamata della Vigor Lamezia e ci siamo subito accordati. È la prima volta che gioco in questo girone e devo dire che è molto equilibrato e non puoi commettere errori. Adesso facciamo i punti che ci mancano e poi ci possiamo divertire».