Una Vigor Lamezia in salute si appresta ad affrontare il ventiquattresimo turno del campionato di Serie D (girone I) andando a fare visita – domani, domenica 15 febbraio alle 15 – a una Nissa lanciatissima verso la vetta, distante solo tre lunghezze. Il match arriva dopo quattro vittorie consecutive per la compagine biancoverde che si è allontanata dalla zona play out e ora guarda la classifica con più fiducia.

Parla Capece

In vista del match in terra siciliana abbiamo sentito il centrocampista dei calabresi Giorgio Capece: «Affronteremo una squadra costruita per vincere il campionato e forte in tutti i reparti, però noi ci arriviamo bene e con quattro vittorie consecutive alle spalle. Dobbiamo continuare così: stiamo facendo bene e dunque dobbiamo continuare a spingere per fare più punti possibili. Loro avranno molta più pressione viste le ambizioni, noi però vogliamo acquisire il prima possibile i punti che ci mancano per la salvezza».

La scelta di Lamezia

Il calciatore arriva da un periodo di stop di cui spiega i motivi: «Fin da inizio stagione sono stato fermo per scelta, a luglio avevo diverse offerte ma che non ho accettato perché non mi entusiasmavano e ho preferito aspettare. Nel frattempo mi sono sempre allenato e alla fine è arrivata la chiamata della Vigor Lamezia e ci siamo subito accordati. È la prima volta che gioco in questo girone e devo dire che è molto equilibrato e non puoi commettere errori. Adesso facciamo i punti che ci mancano e poi ci possiamo divertire».