C'è la terza giornata di ritorno del campionato di Serie d (girone I) per la Vigor Lamezia che sarà di scena sul campo dell'Enna. Per i biancoverdi una sola vittoria nelle ultime nove uscite e dunque l'impellenza di tornare a fare punti e lasciare l'attuale zona play out che si sta facendo pericolosa. A tal proposito i punti in palio in questa giornata valgono doppi perché di fronte c'è un avversario diretto per la salvezza e gasato dalla bella vittoria di settimana scorsa in casa della Vibonese.

Parla Catalano

In vista della gara si è espresso l'attaccante Giovanbattista Catalano: «Ci siamo preparati al meglio per andare a fare punti a Enna, perché per noi è fondamentale dal momento che si tratta di uno scontro diretto. Siamo ancora arrabbiati per la gara di domenica scorsa contro l'Athletic Palermo, anche perché quella palla non era entrata. Adesso però dobbiamo concentrarci su questa sfida perché serve obbligatoriamente fare risultato e non possiamo toppare».

Ecco, secondo Catalano, cosa manca alla compagine biancoverde in campo: «Dobbiamo mettere più cattiveria e personalità nei momenti clou delle partite, solo così possiamo vincerle».

Fare punti

Una settimana di novità inoltre, dal momento che il mercato ha portato nuovi arrivi che sono frutto del lavoro del direttore sportivo Fabrizio Maglia tornato da pochi giorni: «Il ds Maglia lo conosco bene dal momento che siamo stati insieme più anni, ovviamente dopo l'addio di Caterino serviva una figura del genere e Maglia è venuto a darci una mano. Ora con i nuovi innesti siamo anche più completi, ma i punti che ci mancano sono ancora tanti e dobbiamo iniziare da subito».