Solo la nebbia, nel corso della ventesima giornata del campionato di Serie D (girone I), ha fermato la Vigor Lamezia che, nella sfida salvezza in casa dell'Enna, conduceva per 0-2. Le condizioni meteorologiche, poi, hanno portato alla definitiva sospensione.

Acquisto dalla Spagna

In ogni caso, la compagine biancoverde è in piena corsa per la salvezza e per cercare di agguantare l'obiettivo si sta interfacciando anche sul mercato. A tal proposito la dirigenza ha regalato a mister Renato Mancini un nuovo tassello: dalla Spagna arriva Rioko Imar Simpson Bitata. Si tratta di un attaccante esterno, classe 2007, sia destro che sinistro e che proviene dal Deportivo Manacor, squadra della Tercera Federacion spagnola. Su di lui aveva messo gli occhi anche il Granada, intenzionato ad inserirlo nel proprio settore giovanile, ma la compagine vigorina ha avuto la meglio e si è assicurata le prestazioni sportive del diciannovenne. Altra operazione da parte del direttore sportivo Fabrizio Maglia che si è messo pienamente in opera per guidare la squadra verso la salvezza.