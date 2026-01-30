VIDEO | Nella stracittadina i giallorossi di Tony Lio sognano ancora un posto ai play-off, mentre i biancoverdi vogliono allontanarsi dalla zona calda. In alto gli amaranto cercano la decima vittoria consecutiva
Sarà un primo weekend di febbraio ad alta tensione, nonostante il freddo invernale, per il girone I di Serie D. Il 22esimo turno di campionato propone infatti sfide di grande interesse, a partire dal big match del “Granillo” tra Reggina e Savoia, appaiate al secondo posto in classifica con 39 punti.
Gli amaranto, trascinati da una lunga striscia positiva, vanno a caccia della decima vittoria consecutiva per continuare a mettere pressione all’Igea Virtus capolista, avanti di appena due lunghezze e attesa dalla delicata trasferta di Enna. La squadra di Alfio Torrisi sa di non poter concedere passi falsi in un momento chiave della stagione.
Altro piatto forte del turno è il derby lametino tra Sambiase e Vigor Lamezia, una sfida che si preannuncia combattuta e carica di significato. I giallorossi di Tony Lio arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta nel recente derby contro la Vibonese, mentre la Vigor ha ritrovato fiducia grazie al successo casalingo contro il Gela. All’andata la stracittadina si era chiusa con un pareggio a reti bianche.
Cerca continuità anche la Vibonese, tornata a respirare un clima di maggiore serenità dopo le ultime prestazioni positive. I rossoblù saranno impegnati contro il Castrum Favara, penultimo in classifica e ancora a caccia di una vittoria che manca ormai da diverse settimane.
Il programma del 22esimo turno
Castrum Favara-Vibonese
Acireale-Athletic Club Palermo
Enna-Igea Virtus
Milazzo-Gelbison
Paternò-Messina
Reggina-Savoia
Nissa-Ragusa
Sambiase-Vigor Lamezia
Gela-Sancataldese
La classifica
Igea Virtus 41
Savoia 39
Reggina 39
Athletic Club Palermo 39
Nissa 36
Milazzo 35
Sambiase 32
Gela (-1) 30
Gelbison 27
Vibonese 26
Enna 23
Vigor Lamezia 22
Ragusa 21
Sancataldese 20
Acireale 20
Messina (-14) 18
Castrum Favara 17
Paternò 11