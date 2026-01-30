Sarà un primo weekend di febbraio ad alta tensione, nonostante il freddo invernale, per il girone I di Serie D. Il 22esimo turno di campionato propone infatti sfide di grande interesse, a partire dal big match del “Granillo” tra Reggina e Savoia, appaiate al secondo posto in classifica con 39 punti.

Gli amaranto, trascinati da una lunga striscia positiva, vanno a caccia della decima vittoria consecutiva per continuare a mettere pressione all’Igea Virtus capolista, avanti di appena due lunghezze e attesa dalla delicata trasferta di Enna. La squadra di Alfio Torrisi sa di non poter concedere passi falsi in un momento chiave della stagione.

Altro piatto forte del turno è il derby lametino tra Sambiase e Vigor Lamezia, una sfida che si preannuncia combattuta e carica di significato. I giallorossi di Tony Lio arrivano all’appuntamento dopo la sconfitta nel recente derby contro la Vibonese, mentre la Vigor ha ritrovato fiducia grazie al successo casalingo contro il Gela. All’andata la stracittadina si era chiusa con un pareggio a reti bianche.

Cerca continuità anche la Vibonese, tornata a respirare un clima di maggiore serenità dopo le ultime prestazioni positive. I rossoblù saranno impegnati contro il Castrum Favara, penultimo in classifica e ancora a caccia di una vittoria che manca ormai da diverse settimane.

Il programma del 22esimo turno

Castrum Favara-Vibonese

Acireale-Athletic Club Palermo

Enna-Igea Virtus

Milazzo-Gelbison

Paternò-Messina

Reggina-Savoia

Nissa-Ragusa

Sambiase-Vigor Lamezia

Gela-Sancataldese

La classifica

Igea Virtus 41

Savoia 39

Reggina 39

Athletic Club Palermo 39

Nissa 36

Milazzo 35

Sambiase 32

Gela (-1) 30

Gelbison 27

Vibonese 26

Enna 23

Vigor Lamezia 22

Ragusa 21

Sancataldese 20

Acireale 20

Messina (-14) 18

Castrum Favara 17

Paternò 11

