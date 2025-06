«Sotto pressione». Se una persona qualsiasi aprisse il profilo X di Rino Gattuso Bot, si troverebbe catapultato in un mondo parallelo in cui tutto si svolge con «’na intensità allucinante».

Il primo tweet che appare è il seguente: «Son arrivato a Coverciano alle 5:40 ‘sta roba è na vergogna non c’è nessuno ho trovato solo il custode che c’ha 64 anni gli ho detto adesso la musica cambia anche per te prendi i cinesini che facciam un torello di ‘na intensità allucinante». Una cosa che non faticheremmo a credere possa uscire dalla bocca del nuovo CT della Nazionale.

Il profilo X Rino Gattuso Bot, che mima in chiave parodica gli atteggiamenti da mastino di Gennaro Gattuso, in questi giorni sta monopolizzando il cosiddetto “Twitter Calcio”. Sul social diventato di proprietà di Elon Musk, ormai tutti parlano di «gamba frizzante», «intensità allucinante», «veleno in corpo», «mangiarsi l’asfalto». Questo perché la nomina di Ringhio a nuovo Commissario Tecnico della Nazionale ha riportato agli onori delle cronache il profilo. Che ha ripreso a postare con una certa regolarità (e a rispondere alla maggior parte dei commenti che lo chiamano in causa).

Su Rino Gattuso Bot non mancano i riferimenti alla Calabria

Il primo tweet dell’account risale all’ormai lontano 2018, quando Gennaro Gattuso era allenatore del Milan. Ed è un manifesto programmatico: la parola “veleno” ripetuta più volte. Una parola che torna spesso nei post di Rino Gattuso Bot, così come i riferimenti alla Calabria. «Da adesso un mese e mezzo con ‘sta banda me li porto tutti nel parco della Sila», scrive nel 2022, quando l’attuale CT della Nazionale era alla guida del Valencia. Oppure, quando il tecnico allenava il Napoli e parlò di «muru e muru cu’ spitale», attirandosi nonostante tutto qualche critica, il profilo scrisse: «Muru muru cu spitali magari è ‘na roba che voi non c’avete il veleno per capirla perché la roba del dialetto è ‘na scusa».

Si tratta ovviamente di un profilo parodia, che però in questo momento sta realmente dominando il social di Musk in Italia. Se qualcuno cerca su X le parole “gamba frizzante” trova soltanto post di riferimento a Rino Gattuso Bot. Che è pronto a caricarsi sulle spalle il futuro della Nazionale Italiana di Calcio.