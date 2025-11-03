Meno di due mesi dopo averlo ceduto a Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si é ripreso il numero 1 della classifica mondiale grazie alla vittoria del Masters 1000 di Parigi, anche se con un vantaggio di appena 250 punti. L'ultimo 1000 della stagione ha assegnato tre degli ultimi quattro posti alle Atp Finals di Torino (9-16 novembre): Ben Shelton, Taylor Fritz e Alex De Minaur si uniranno ad Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Alexander Zverev e Novak Djokovic.

L'ottavo nome sarà deciso questa settimana tra Félix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti. Il canadese, finalista a Parigi, si è ritirato dal torneo di Metz, lasciando nelle sue mani il destino di Musetti che deve vincere ad Atene. Auger-Aliassime parte favorito: a Parigi ha guadagnato altre due posizioni per risalire al numero 8, a sole due posizioni dal suo miglior piazzamento in carriera (6/o nel 2022). Campione in carica a Parigi, ma sconfitto in semifinale quest'anno, Alexander Zverev conserva il numero 3 del ranking. Djokovic rimane quinto, dietro Fritz.

La classifica ATP al 3 novembre:

1) Jannik Sinner (Ita) 11.500 punti (+1)

2) Carlos Alcaraz (Spa) 11.250 (-1)

3) Alexander Zverev (Ger) 5.560

4) Taylor Fritz (Usa) 4.375

5) Novak Djokovic (Srb) 4.580

6) Ben Shelton (Usa) 3.970 (+1)

7) Alex De Minaur (Aus) 3.935 (-1)

8) Felix Auger-Aliassime (CAN) 3.845 (+2)

9) Lorenzo Musetti (Ita) 3.685 (-1)

10) Casper Ruud (Nor) 3.235 (-1) .

Classifica nella Race to Turin:

1) Carlos Alcaraz (Spa) 11.050 punti (Q)

2) Jannik Sinner (Ita) 10.000 (Q)

3) Alexander Zverev (Ger) 4.960 (Q)

4) Novak Djokovic (Srb) 4.580 (Q)

5) Ben Shelton (Usa) 3.970 (Q)

6) Taylor Fritz (Usa) 3.935 (Q)

7) Alex De Minaur (Aus) 3.935 (Q)

8) Félix Auger-Aliassime (Can) 3.845

9) Lorenzo Musetti (Ita) 3.685