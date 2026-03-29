La Smile Cosenza Pallanuoto continua a scrivere una pagina straordinaria della propria storia sportiva. In Grecia, nella Conference Cup femminile, la formazione rossoblù ha conquistato una meritatissima finale, confermando un percorso impeccabile fatto solo di vittorie e di prestazioni che hanno impressionato per qualità, carattere e maturità.

Oggi, alle 13.30, nell’ultimo atto della competizione, le cosentine affronteranno il CN Sant Feliu, già superato nella fase a gironi. Una sfida che profuma di occasione irripetibile: nessuna squadra italiana è arrivata fin qui, e la Smile ha dimostrato di avere tutto per puntare al tetto d’Europa.

L’ultima impresa porta la firma di un gruppo che non conosce la parola resa. In semifinale, contro il CN Tenerife Echeyde, la Smile Cosenza Pallanuoto ha ribaltato una gara iniziata in salita, imponendosi 13-8 (0-2, 3-4, 4-0, 6-2) grazie a una rimonta poderosa.

Sotto di tre reti dopo i primi due parziali, le ragazze di mister Gaetano Occhione hanno cambiato marcia nel terzo tempo, piazzando un perentorio 4-0 che ha riscritto l’inerzia del match. Da lì in avanti, solo dominio: un ultimo quarto da 6-2 ha chiuso i conti e certificato la superiorità tecnica e mentale della squadra.

Il cammino europeo della Smile Cosenza Pallanuoto è anche il frutto di una società solida, ambiziosa, capace di programmare e di credere nel valore delle proprie atlete. Il lavoro dello staff tecnico e dirigenziale è stato determinante: organizzazione, cura dei dettagli, professionalità. Tutto ha contribuito a costruire una squadra che ieri rappresentava con orgoglio Cosenza e l’intera Calabria.

A referto sono scese:

Nigro, Citino (2), Inaba, Misiti (1), Malluzzo (1), Morrone (2), Miller (2), Rozic (1), Mejer (4), Giuffrida, Santapaola. Un gruppo che sta dimostrando di essere all’altezza delle migliori realtà europee, con una determinazione che non conosce pause.

La finale è lì, a un passo. Serve l’ultimo sforzo, l’ultima spinta, l’ultima partita da giocare con la stessa fame che ha portato la Smile fin qui. L’avversaria è già stata battuta, ma ora conta solo la voglia di completare un sogno. Oggi Cosenza, la Calabria e tutta l’Italia della pallanuoto tiferanno per voi. Siete le uniche italiane in finale. Siete l’orgoglio di tutti. Forza ragazze, andate a prendervi l’Europa.