Il Crotone di mister Emilio Longo strappa un punto prezioso nel finale sul campo del Sorrento, pareggiando 2-2 nel match valido per la 33esima giornata del campionato di Serie C, girone C. Un risultato che porta i pitagorici a quota 52 punti in classifica, consolidando il sesto posto.

La partita, giocata al “Viviani” di Potenza, si è decisa nei minuti di recupero grazie a un calcio di rigore trasformato da Antonino Musso. La squadra rossoblù parte con buon ritmo e costruisce le prime occasioni sulle fasce. Al 16’ Matteo Maggio finalizza un assist di Groppelli dalla sinistra, battendo Del Sorbo con un preciso mancino. Poco dopo, lo stesso Maggio sfiora il raddoppio ma la sua conclusione è debole. La reazione del Sorrento arriva al 19’: D’Ursi calcia verso la porta, Cocetta respinge ma Ricci è pronto a ribadire in rete per il 1-1. La gara prosegue su ritmi equilibrati, con il Crotone che protesta per un contatto in area su Maggio, senza però ottenere il rigore. Nel finale del primo tempo, un acrobatico tentativo di Crecco non trova fortuna.

Nella ripresa i padroni di casa aumentano la pressione e al 65’ D’Ursi sigla il 2-1 con un colpo di testa su cross di Ricci. Il Crotone prova a reagire, sfruttando anche i cambi e alcune conclusioni da fuori area, ma senza successo. Nei minuti finali i rossoblù spingono alla ricerca del pareggio e nei minuti di recupero arriva l’episodio decisivo: Russo cade in area e, dopo revisione al VAR, l’arbitro concede il rigore. Musso non sbaglia e realizza il 2-2 che vale un punto fondamentale per il Crotone.

Il tabellino

SORRENTO: Del Sorbo; Diop (22’st Fusco), Solcia, Colombini; Portanova, Cuccurullo, Cangianiello, Capezzi, Crecco; Ricci (44’st Potenza), D’Ursi (34’st Sabbatani). A disp.: Harrasser, D’Aniello, Esposito, Bernabeo, Matera, Vilardi, Paglino, Tonni, Santini, Milan. All. Serpini

CROTONE: Merelli; Novella (36’st Meli), Cocetta, Di Pasquale (29’st Russo), Groppelli (17’st Guerra); Gallo (29’st Bruno), Vinicius, Sandri; Piovanello (17’st Energe), Musso, Maggio. A disp.: Martino, Paciotti, Armini, Calvano, Veltri, Marazzotti. All. Longo

ARBITRO: Gemelli di Messina

MARCATORI: 16’pt Maggio (C), 19’pt Ricci (S), 20’st D’Ursi (S), 59’st Musso su rigore (C)

AMMONITI: Piovanello (C), Del Sorbo (S), Fusco (S)