«Siamo partiti molto bene, oggi la mia preoccupazione era l'approccio alla partita dopo la sosta, non è mai facile, poi questa partita è stata condizionata dal vento». Esordisce così mister Fabio Caserta nella conferenza stampa post partita di Sudtirol-Catanzaro terminata 1 a 1. L’allenatore giallorosso continua parlando delle condizioni climatiche che hanno condizionato la gara: «Il vento ha penalizzato come caratteristica la nostra squadra che è abituata al palleggio, loro nel primo tempo venivano a uomo sui riferimenti quindi ci sporcavano un po' le giocate».

«L'approccio è stato molto positivo, siamo andati subito in vantaggio, poi gli episodi ci condizionano le partite – continua Caserta -. Se fai gol sul calcio di rigore può diventare un'altra partita, però il rigore si può sbagliare. Il pari è giusto, secondo me è un risultato giusto per quello che si è visto in campo».

L’estremo difensore giallorosso Pigliacelli si è superato in alcune occasioni evitando il gol avversario: «Noi meglio in alcuni momenti della partita, loro in altri, dove c'è stato qualche intervento importante di Pigliacelli, ma il portiere sta lì per parare. Siamo contenti che quando c'è l'opportunità della squadra avversaria di poter fare gol abbiamo un portiere molto valido, che oltre al bravo nella costruzione del gioco è molto bravo tra i pali, quindi sono contento anche di questo».

«Dobbiamo tornare a casa consapevoli del fatto che abbiamo fatto una grande partita e adesso dobbiamo preparare bene la settimana – conclude Caserta -. Si sta facendo un grande campionato, ma a prescindere dall'avversario dobbiamo pensare sempre a noi. Le prime partite sono quelle più complicate per trovare ritmo gara di tutti i giocatori. Oggi la squadra da questo punto di vista mi ha sorpreso perché è sempre stata in partita, quindi ripartiamo da questo».