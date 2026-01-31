Mister Aquilani conferma il 3-4-2-1 con Iemmello e Pittarello in attacco, supportati da Liberali e D’Alessandro
Ha preso il via ieri il 22esimo turno del campionato di Serie B. Oggi tra le sfide di cartello spicca Südtirol–Catanzaro, match che vedrà tra le “Aquile” il ritorno da titolare di Mattia Liberali, schierato dal primo minuto nel 3-4-2-1 disegnato da mister Aquilani. Nel Südtirol, invece, confermato il modulo 3-5-2 con Pecorino e Merkaj in avanti sotto la guida di Fabrizio Castori.
14:09
Minuto 6': gol Catanzaro
Il match riprende e le Aquile rispondono subito. Azione in velocità dei giallorossi che combinano sulla trequarti. Liberali, Iemmello e infine Pittarello da dentro l'area non sbaglia. Sudtirol 1, Catanzaro 1.
14:05
Minuto 3': gol Sudtirol
Il Sudtirol parte a mille e trova subito la rete. L'azione parte da un fallo laterale nei pressi dell'area, dopo una serie di ribattute, Tait conclude dai pressi del limite ma Pigliacelli para. Sulla respinta si fionda Zedadka che conclude forte e deposita la sfera sotto la traversa.
14:02
Inizio primo tempo
Squadre in campo: il primo pallone viene giocato dai padroni di casa.
13:48
Ecco le formazioni iniziali
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Kofler, Veseli; Zedadka, Tronchin, Tait, Casiraghi, Molina; Pecorino, Merkaj.
Allenatore: Castori
CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Pontisso, Petriccione, D’Alessandro; Liberali, Iemmello; Pittarello.
Allenatore: Aquilani